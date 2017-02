O Botafogo sofreu, mas conseguiu a classificação para a Fase de Grupos da Libertadores. Ontem, os cariocas foram derrotados por 1 a 0 no tempo normal pelo Olímpia-PAR, mas contaram com o goleiro Gatito Fernández inspirado na decisão por pênaltis para vencer por 3 a 1 e eliminar os paraguaios no Defensores del Chaco.

No tempo normal, o Botafogo conseguiu segurar o ímpeto do Olímpia no primeiro tempo. No entanto, na etapa final, os cariocas sofreram com a pressão dos paraguaios, que marcaram com Montenegro e levaram o confronto para a decisão por pênaltis.

Só que, na decisão por pênaltis, o goleiro Gatito Fernández, que havia entrado no lugar do contundido Helton Leite, foi o grande herói. O arqueiro paraguaio calou seus compatriotas ao defender três das quatro penalidades do Olímpia. Do lado do Botafogo, Camilo, Rodrigo Pimpão e Victor Luís colocaram as bolas nas redes.

Na próxima fase, o Botafogo estará no Grupo 1, ao lado do atual campeão Atlético Nacional-COL, Barcelona de Guayaquil-EQU e Estudiantes-ARG. Os alvinegros vão estrear contra os argentinos, ainda sem data definida.

FURACÃO TAMBÉM SEGUE ADIANTE – O sonho da Libertadores da América 2017 segue vivo para o Atlético Paranaense, que foi ao Estádio Erico Galeano Segovia, no Paraguai, e bateu o Deportivo Capiatá por 1 a 0, placar magro, mas suficiente para garantir a vaga na fase de grupos da competição. Na primeira partida, na última quarta-feira, na Arena da Baixada, empate em 3 a 3.

O Furacão precisou de 11 minutos no primeiro tempo para furar a defesa e a catimba adversária. Após cobrança de escanteio, o argentino Lucho Gonzalez apareceu para bater forte e marcar o único gol da partida.

Na próxima fase, o Atlético Paranaense entrará no Grupo 4, que tem Flamengo, San Lorenzo e Universidad Católica.