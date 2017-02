Blocos carnavalescos animam foliões na manhã do primeiro dia de carnaval no Rio – 11h20′

Mais de 70 blocos desfilam hoje (25), primeiro dia de carnaval, pelas ruas do Rio de Janeiro. A folia começou logo cedo com o Céu na Terra, que desfilou pelas ruas de Santa Teresa, bairro que fica entre o centro e a zona sul da cidade.

“O Céu na Terra é um dos blocos que mais têm essa aproximação com o público, porque temos no nosso repertório marchinhas carnavalescas, maxixes, frevos, maracatus. E nossa principal característica é que não temos carro de som. Somos um bloco acústico”, disse Bianca Leão, uma das fundadoras.

Pelas ruas da Lapa, quem também arrasta milhares de foliões é o Multibloco, que toca, em ritmo de batucada, canções brasileiras de vários estilos, como rock, sertanejo e brega. A cozinheira Priscila Lacerda levou a filha, ainda bebê, para pular o carnaval no bloco.

“Este é o segundo carnaval dela. Porque no primeiro ela ainda estava na barriga. Eu sou percussionista também. Então, no ano passado, ela tocou em um bloco comigo. Desta vez, ela veio como foliã”, disse.

Depois de seis meses desempregada, a dançarina Fernanda Borges fantasiou-se de “Carmen Miranda, versão carioca” para tentar vender cerveja no Multibloco. “Eu vim mais para tentar vender cerveja do que para pular, porque estou desempregada. Então, resolvi tentar vender aqui”, contou a dançarina, que estava com seu isopor acoplado a uma bicicleta apelidada de “bike beer”.

Fonte: Agência Brasil