A estrutura do projeto “Ganha tempo” será construída em parte do terreno da antiga rodoviária de Rondonópolis que fica no centro da cidade. A escolha da área foi durante uma audiência pública da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ocorrida anteontem (6) na Câmara Municipal, convocada pelo deputado Sebastião Rezende (PSC).

O Ganha tempo será construído pela iniciativa privada, o MT PAR, responsável pela consolidação do projeto por meio de parceiria-público privada. Ao final de 15 anos de concessão, a obra passa a ser do Município. A unidade deve atender um público de 30 mil pessoas por mês. A obra custará R$ 8 milhões e conforme cronograma terá processo licitatório concluído até o fim deste mês.

Conforme Rezende, o Ganha Tempo, onde vários serviços públicos municipais, estaduais e federais serão prestados à população num só lugar, é muito importante para Rondonópolis e região. Ele lembrou que tem lutado para implantação de unidades de Ganha Tempo nos municípios polos do Estado: Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Garças, Lucas do Rio Verde, Sinop, Cáceres e Rondonópolis.

No entanto, havia a preocupação de Rondonópolis perder o projeto, considerando a demora da gestão municipal anterior em definir o seu local de implantação no município. “Apenas Rondonópolis faltava definir a área para receber este grande investimento, sendo cada unidade orçada na ordem de aproximadamente R$ 8.000.000,00”, avalia. A definição da área se fazia necessária agora, pois as obras serão realizadas pela iniciativa privada, através de concessão Pública (MT-PAR).

Rezende defendeu a implantação desta obra na antiga rodoviária, cujo espaço está há anos desocupado e necessitando urgentemente ser revitalizado e servir verdadeiramente à população rondonopolitana, ainda com possibilidade de ter ali outros aparelhos comunitários, como um anfiteatro, biblioteca, uma praça e ainda um terminal de integração do transporte coletivo. Inclusive, o parlamentar atesta a possibilidade de se estudar o uso do subsolo como estacionamento para edificação do Ganha Tempo, gerando maior mobilidade para o fluxo de veículos da região.

Para o deputado, a indicação da área no Jardim Guanabara não era a melhor opção para sediar esse tipo de empreendimento, sendo um local de difícil acesso, fora do Centro e sem expectativa de sediar outras edificações no entorno. “A defesa que fiz foi no sentido que o melhor local para o Ganha Tempo é o Centro”, enfatizou, pontuando que o projeto não é conjectura, diferente dos demais anseios para a área da antiga rodoviária. “Essa é a possibilidade que temos de ver uma grande obra nessa área, bem como outros aparelhos públicos agregados a ela. Ao final de 15 anos de concessão, a obra passa a ser do Município”, diz.

“Não podíamos correr o risco de perdermos tamanho investimento. Este Ganha Tempo é uma obra que atenderá não só a nossa população rondonopolitana, estimada em 220.000 hab., mais toda a região sudeste de Mato Grosso, com mais de 500.000 hab. O prefeito deve mandar pra Câmara autorização para sessão de uso de 2.000 m2 da área e, após aprovação e envio ao Governo Estadual, a empresa que vencer o processo licitatório pra construção e exploração dos sete Ganha Tempo por 15 anos, receberá ordem de serviço para elaboração e aprovação de projetos e início das obras”, contextualizou o parlamentar.

Zé Carlos do Pátio destacou a necessidade de o Estado garantir algum tipo de ajuda ou parceria para que outros aparelhos públicos possam ser instalados na área da antiga rodoviária, para que a unidade do Ganha Tempo não fique isolada em meio ao local. Apesar de descartar a possibilidade de viabilização de outros aparelhos públicos no momento, considerando o processo licitatório já em andamento, a MT Par aponta que o Ganha Tempo pode ser o pontapé para que novas parcerias sejam firmadas no mesmo modelo para instalação de outros aparelhos públicos no entorno.

Ao todo, o Ganha Tempo deve oferecer 102 serviços diferentes à população, incluindo agências bancárias, dos Correios e Casa Lotérica, devendo dar uma nova dinâmica de valorização ao Centro da cidade. A expectativa é que, no máximo, até meados de 2017 a unidade local do projeto esteja funcionando em Rondonópolis.

Ressalvas

A aprovação da proposta foi feita com algumas ressalvas, a principal delas é com relação a ocupação dos espaços no local que vão sobrar, pois o terreno é muito maior do que a área necessária para a construção da unidade do Ganha Tempo. “Não podemos fazer a obra e ficar um puxadinho para depois, tem que ser algo definitivo”, disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Neles Walter Farias.

O presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo da Zaeli (PSDB), também ponderou sobre a questão. “Vamos ter que cobrar o acompanhamento da obra e as demais estruturas”. A outra área colocada como alternativa é do antigo Posto de Saúde do Jardim Guanabara, que fica ao lado da Câmara. A referida área foi rejeitada por não ser tão central e não ter um espaço para estacionamento.

O prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, defendeu a antiga rodoviária, mas deixou claro, que vai precisar do apoio da classe política. “O que ocorre é que podemos desmembrar a parte da área para o Ganha Tempo, mas vamos ter que jogar a responsabilidade de fazer as demais obras para ocupar o espaço no local para o Governo do Estado e com isso vamos precisar do apoio dos deputados e da Câmara para que fique algo bonito e funcional e tudo integrado”, disse o prefeito.