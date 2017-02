Novamente, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis denuncia que vem sofrendo prejuízos em consequência dos atrasos de repasses por parte do Governo do Estado. Com o pagamento atrasado dos plantões desde novembro de 2016, o corpo clínico do hospital anunciou que interrompeu, desde ontem, parte dos serviços da unidade pelo pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No caso, estão sendo paralisados serviços como cirurgias eletivas (que podem ser agendadas), consultas e recebimento de pacientes referenciados, os quais são direcionados pela Central de Regulação.

“Nós estamos hoje com profissionais totalmente desmotivados, com toda a razão”, avaliou ontem para a imprensa o vice-diretor presidente da Santa Casa, o médico Kemper Carlos Pereira. Estão em atrasos os repasses referentes aos contratos com o Estado do custeio da média e alta complexidade e da UTI Infantil. Ele explica que o custeio da média e alta complexidade teve o último pagamento referente a novembro, mas faltando cerca de R$ 529 mil do referido mês. Segundo a Santa Casa, todos os valores referentes a dezembro de 2016 e janeiro deste ano da média e alta complexidade estão em atraso. Além disso, o aditivo referente à média e alta complexidade, negociado em dezembro passado e que começaria a ser pago em janeiro deste ano, não foi cumprido.

Conforme Kemper Pereira, os atrasos referentes aos repasses da UTI Infantil são preocupantes, considerando a vinda de profissionais de outros municípios para prestação do serviço em Rondonópolis. Nesse caso, o vice-diretor presidente disse que recebeu a informação ontem que os valores referentes a novembro de 2016 da UTI Infantil caíram no caixa da Prefeitura por volta das 15h30 desta segunda-feira (20/2), os quais devem ser repassados à Santa Casa hoje ou amanhã. Desta forma, também ficarão em atraso os meses de dezembro de 2016 e janeiro deste ano referentes à UTI Infantil. “É uma torneira só com vazão de saída, não tem entrada. Estamos tirando dinheiro de banco para pagar os profissionais da UTI Infantil, porque tem profissionais que vieram de fora”, externou.

Kemper destacou que a Santa Casa só não está em uma situação financeira crítica ou não fechou as portas, frente a constantes atrasos, por ser uma instituição dinâmica, com as contas saneadas e diante da multiplicidade de convênios. O Estado vem alegando falta de recursos para os frequentes atrasos nos repasses. Apesar disso, a diretoria critica a falta de comprometimento do governo em cumprir os acordos e compromissos firmados. “Esperamos o comprometimento do Estado em cumprir as promessas”, externou.