Sem dó nem piedade! Assim foi Fred contra o ex-clube. Com três gols e uma assistência, o camisa 9 do Atlético-MG foi o nome da vitória alvinegra sobre o América-MG, por 4 a 1, no Mineirão. O triunfo mantém o Galo na liderança, agora isolada, do Campeonato Mineiro, com 12 pontos.

O América-MG marcou com Hugo Almeida e foi um adversário valente, chegando a pressionar o time de Roger Machado quando o placar demonstrava 2 a 1. Mas o Galo foi implacável nos contra-ataques e liquidou a fatura, para coroar o grande jogo do artilheiro do Mineiro, com cinco gols, e do Atlético-MG na temporada, com seis.

No próximo final de semana, o Atlético-MG volta a campo no sábado, em Governador Valadares, onde encara o Democrata GV, às 16h. Já o América-MG pega o Murici, em Alagoas, na próxima quarta-feira, dia 22, às 15h.