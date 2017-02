O atleticano ganhou mais um motivo para pular e comemorar o Carnaval. Com dois gols de Fred e um de Rafael Moura, o Atlético-MG venceu por 3 a 2 o Democrata GV, que descontou com Márcio Diogo e Esquerdinha, no estádio Mamudão, em Governador Valadares (MG), e manteve os 100% de aproveitamento e a liderança do Campeonato Mineiro na quinta rodada.

Na sexta rodada, o Democrata GV encara o Tombense, em Tombos, sábado, às 15h. No mesmo dia e às 15h30, o Atlético-MG recebe o Villa Nova, no Independência. Antes, na próxima quarta, o Galo busca a classificação, para as quartas de final na Primeira Liga, diante da Chapecoense, na Arena Condá, às 18h30.