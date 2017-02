O artista plástico rondonopolitano Petterson Silva está com obras na exposição intitulada “Carnaval Art”, que ocorre acontece simultaneamente na grande São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a exposição está sediada no Alpha Square Mall, em Alphaville.

A mostra paulista foi aberta no dia 3 e vai até o dia 28 deste mês, reunindo obras de 31 artistas de diferentes estilos e técnicas, em um corredor inteiramente destinado a arte. Hoje (14/2), receberá convidados para a Vernissage da exposição.

A curadora da exposição, Angela Oliveira, explica que a ideia da mostra veio da sincronicidade de desejos, especialmente de oferecer arte de qualidade ao público, aproveitando um espaço adequado e com artistas extremamente talentosos.

O tema Carnaval Art, segundo ela, vem para representar e homenagear a maior celebração brasileira, reunindo arte, cor e energia. “Nem todas as obras trazem temática carnavalesca como protagonista, mas todas representam a alegria por meio das cores e formas”, completa a curadora.

No Rio de Janeiro, a exposição ocorre na Anjos Art Gallery, em Copacabana, com os mesmos artistas. No entanto, em terra fluminense, a mostra começou no dia 2, com vernissage dia 8 e encerramento no dia 15 de fevereiro, amanhã. As duas têm a mesma dinâmica e proposta. Serão 70 obras expostas, no total nas duas exposições.

Uma das obras expostas por Petterson é intitulada “Cores do Norte”, em óleo sobre tela. O artista conta que o propósito foi valorizar a biodiversidade e os brasileiros do Norte do país. “Essa obra intitulada de Cores do Norte é propositadamente marcada pelo contraste, e evidencia as diferenças culturais de um povo criativo, onde habitam muitas espécies endêmicas, como é o caso da Ararajuba, ave que representa muito bem o Norte do Brasil”, argumenta.

Petterson está animado com mais essa porta que se abre em sua carreira. “Espero que as pessoas gostem, apreciem e, principalmente, se identifiquem com minha produção artística, que traz em sua essência muita brasilidade”, diz.

No mês de janeiro deste ano, Petterson participou da exposição São Paulo Arte 462, uma homenagem aos 463 anos da capital paulista, mostra que reuniu 47 artistas de diferentes regiões do Brasil, no Espaço Cultura Iguatemi Alphavile.

Recentemente, o artista expôs suas obras em Paris, no maior templo das artes plásticas do mundo, no evento Artshopping 2016, no Museu Du Louvre, sendo homenageado com uma medalha de ouro e um diploma honorífico da Divina Academia de Artes, Letras e Cultura da França.