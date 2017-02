Araguaia e Cuiabá entram em campo hoje (23), às 18h, no Estádio Zeca Costa, em Barra do Garças, em jogo isolado da 7ª rodada do Campeonato Mato-Grossense. O Araguaia joga para se afastar da lanterna e respirar mais aliviado contra o rebaixamento. O Dourado vai em busca de mais uma vitória para encaminhar a classificação à próxima fase.

O Galo da Serra passa por uma crise que parece sem fim. Com estrutura precária, o time venceu apenas na primeira rodada e acumula quatro derrotas seguidas. O time precisa pontuar para abrir vantagem do Operário FC, último colocado do Grupo B com nenhum ponto.

No Cuiabá, a novidade pode ser a estreia do atacante Bruno Veiga, ex-Paysandu, contratado nesta semana. Ele embarcou com a delegação para Barra do Garças na tarde de ontem (22) e deve ficar como opção no banco de reservas. A tendência é que ele entre no segundo tempo para adquirir ritmo de jogo. O Cuiabá tem 100% de aproveitamento no Estadual, com três vitórias nos três jogos disputados.

A rodada iniciou ontem (22) com dois jogos na Arena Pantanal. A partida entre Sinop

e Operário VG, que será no próximo sábado (25), às 15h30, no Estádio Gigante do Norte, em Sinop, irá concluir a 7ª rodada do Mato-grossense 2017.