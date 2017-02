Nesta semana, a série de entrevistas especiais do Jornal A TRIBUNA com pioneiros de Rondonópolis tem um caráter festivo. Aproveitando a entrevista para a reportagem, familiares aproveitaram para se reunir na casa da matriarca, a dona Benedita de Souza Rego, e lhe fazer uma homenagem, reconhecendo sua contribuição para com a história da cidade. As filhas de dona Benedita lhe homenagearam com um buquê de rosas nessa ocasião, além da reunião de parte dos descendentes para um cachorro-quente. Confiram os relatos da pioneira:

A dona Benedita de Souza Rego chegou em Rondonópolis por volta de 1948, bem antes da emancipação político-administrativa do município, em 1953. São cerca de 68 anos em solo rondonopolitano. Sua chegada retrata o período da história de Rondonópolis no qual, a partir da ação do então governador Arnaldo Estevão de Figueiredo, houve o incentivo para a fixação de famílias na localidade, com a doação de lotes para o plantio de roça, formando colônias rurais na região. A família dela se fixou na então colônia da Paulista, hoje a Vila Paulista.

A entrevistada de hoje nasceu na cidade de Garça, no interior de São Paulo. Não teve estudo algum. Foi dona de casa, pequena agricultura e lavadora de roupas. Casada com Osório Francisco Rego, falecido há 33 anos, ela tem 86 anos de idade. Teve 12 filhos, sendo que duas nasceram mortas, criando os 10 restantes. A filha mais velha possui agora 66 anos. A sua descendência se multiplicou, tendo atualmente 37 netos, 50 bisnetos e 8 tataranetos, sendo o mais velho de 5 anos.

Benedita veio para Mato Grosso, ainda jovem, com cerca de 18 anos, junto com seus pais. Ela se fixou em um pequeno sítio na região onde hoje é a Vila Paulista. Passado aproximadamente 1 ano, casou-se com Osório e continuou a morar na Paulista. “A vida era muito difícil, porque só era lavoura, trabalhando na roça, sofrendo, para vender a coisas que fazia lá, como plantio de arroz e feijão. A gente vinha vender aqui baratinho, não dava para nada”, conta.

Conforme a pioneira, Rondonópolis, na época, era só mato, com trilhas. As casas eram de sapê ou tábua, e o trajeto da região da Paulista para o núcleo urbano era feito a cavalo ou a pé. “A gente vinha vender na feira que funcionava em um campo onde hoje é a Praça dos Carreiros [as pessoas na época se utilizavam do local para trocar ou vender os produtos da roça]”, recorda ela, dizendo que, quando chegou na Paulista, os moradores, em sua maioria, eram cuiabanos e, depois, chegaram os paulistas.

Para fazer compras, Benedita pontua que sempre era necessário recorrer ao núcleo urbano, mas ainda assim não tinha quase nada. A primeira lembrança que ela tem é que vinha comprar artigos e mantimentos no bolicho do “João Baiano”. Depois de ficar por um período na Paulista, Benedita e o esposo vieram para a cidade, fixando-se em uma casa, na época de tábua, próximo à Avenida Marechal Rondon, hoje região central de Rondonópolis. O marido começou a trabalhar na feira e ela, a lavar roupas para fora.

Benedita relata que gostou de ter se mudado para a cidade, pois com a mudança pode começar a ajudar o marido, lavando roupas para fora. Contudo, hoje ela vê os noticiários da cidade de Rondonópolis com tristeza. “Fico muito aborrecida é com a mortandade que tem hoje aqui… Eu fico triste em ver tantos rapazinhos sendo mortos no meio da rua, por causa das drogas. Estou achando que vai ser mais violência daqui para frente. Fico até com dó dessas crianças”, avalia.

Por outro lado, a pioneira se admira com as proporções que Rondonópolis tomou na atualidade. “A cidade cresceu muito. Às vezes, a gente anda de carro e sai olhando, percebe que cresceu foi muito. Fico admirada porque muitos lugares que eram mata têm muita gente morando agora, muitas casas”, observa a matriarca.

Prestes a completar 87 anos em maio próximo, a pioneira diz que se sente feliz pela família que construiu. “Não imaginava que ia construir uma família tão grande, mas Deus quis assim. Então, agradeço muito a Deus por estar com eles aqui”, diz. Contudo, atesta que, neste momento da vida, não alimenta mais sonhos. “Não preciso de mais nada: só da minha família, de meus filhos”, finaliza.