Após descarrilamento, trecho da Linha 5 do metrô de São Paulo é interditado – 07h54′

Um trem da Linha 5 – Lilás do metrô descarrilou por vola das 5h de hoje (21) na zona sul da capital paulista. Segundo a assessoria de imprensa do metrô, não havia passageiros no momento do acidente e ninguém ficou ferido.

Por volta das 8h, equipes do metrô ainda trabalhavam na remoção da composição. A linha foi paralisada entre as estações Largo Treze e Adolfo Pinheiro. Não há previsão de quando o serviço será normalizado.

Para atender os usuários da Linha 5, foram disponibilizados ônibus do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese). O passageiro que embarcar em coletivos na estação Adolfo Pinheiro poderá fazer a transferência gratuita para a Linha 9 – Esmeralda a partir da Estação Santo Amaro.

Este foi o segundo descarrilamento registrado no metrô neste mês. No último dia 7, um trem descarrilou na Linha 3 – Vermelha, nas proximidades da Estação Corinthians-Itaquera, zona leste. Na ocasião, também não houve feridos.

Fonte: Agência Brasil