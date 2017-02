Muitas pessoas condenam a solidão ou até mesmo sentem se mal por conviver só, porém temos inúmeras formas de lidar com isso, ou seja respeitando esse momento pessoal. Primeiramente, a solidão é uma grande escola, pois ela te instiga a primeiro se conhecer. Muitas vezes, o que falta para nós ter a capacidade e audácia de olhar pra mim e consequentemente meus erros e assumi-los. Maior ainda a experiência da humildade é a solidão pois só conseguimos adquirir este dom quando temos a singela maneira de interiorizar nossos pensamentos e ações, ter a mesma força de reconhecer nossa pequenez e agirmos em favor do bem e do meu erro para que com ele eu possa crescer e ser uma pessoa melhor.

A solidão que muitos condenam e julgam não ter capacidade de estar com alguém, na realidade, é um grande gesto de saber compreender e ver suas limitações e que as vezes perto de alguém não o faria bem e até mesmo não faria bem a mim mesmo.

O estado de espírito de alguém que sente realizado na solidão é muito maior, pois ele vê a felicidade na priore do seu bem estar, e isso deve ser digno de respeito, pois ele tem uma sensibilidade muito maior para compreender suas dores e apontar nele mesmo seus defeitos.

Acreditar que Deus é muito maior em sua vida do que suas vontades, aceitar a condição atual da pessoa é ter esse princípio de crer que Deus estando no centro da minha vida o restante que vier é lucro. Existem pessoas que logo não conseguem viver só, têm uma imensa necessidade de estar em meio a multidões e excentricidades, já os que vivem na solidão têm como sua parceira a maior das dádivas que é o silêncio e seu coração.

Como mencionado, existem muitos que escondem a necessidade de conversar com a solidão por meia dúzias de palavras vagas e opiniões infortunas, que não acrescentam em nada em sua vida. Quem está só consegue domar a solidão e sabe usar dela, consegue extrair a maior das essências que é a humildade, paciência e quietude.

Nem sempre os solteiros são chatos ou ninguém quer tê-los por perto, ao contrário, são pessoas mais perspicazes e com faro apurado para identificar bons ou maus elementos. Quem tem a solidão como companheira não se contenta com promessas e falsos dizeres, muito menos vive de promessas.

Ouso dizer ainda mais, quem está em um relacionamento que pode ser até de 50 ou 60 anos de casado, não terá resposta nenhuma como a que sua própria alma entrelaçada à solidão conseguirá responder. Com certeza, Deus nos criou para que frutificássemos porém acima de tudo Ele nos quer felizes fazendo a Tua vontade e não a nossa, muito melhor ter como sua companheira a solidão do que ter rodeado de pessoas que querem matar sua alma com mentiras e invejas.

Tenhamos uma certeza que todos os dias, passando por muitos e falando com todos, a maior voz e a única certa em nossa vida é a que Deus fala dentro do seu coração. Faça essa experiência do silêncio e cuidado pois você poderá ouvir dele muitas verdades que ninguém nem o tempo dirá um dia.

(*) José Olavo Pio é engenheiro civil, servidor público, empresário e professor universitário em Rondonópolis