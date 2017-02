O ano letivo de 2017 teve início ontem (20) em toda a rede Municipal, para 19.500 alunos matriculados, conforme informou a Secretaria Municipal de Educação (Semed). As aulas, nas mais de 60 unidades escolares da cidade, distribuídas entre educação infantil e ensino fundamental, deveriam ter começado no dia 6 de fevereiro. Contudo, devido a problemas com a posse de professores, aprovados em concursos e que foram nomeados, bem como as atribuições em sala de aula, o início do ano letivo precisou ser adiado, causando transtornos.

Com o início das aulas ontem, apesar da grande maioria dos problemas ter sido sanada, alguns contratempos foram registrados em unidades de educação da cidade. Em duas unidades, localizadas na Vila Mamed e Parque Universitário, os alunos tiveram que voltar para casa devido a falta de equipes na cozinha e faxina, e também professores, conforme informado por pais de alunos. Os relatos da falta de estagiários também acontecem, mas de acordo com a Semed, no final de semana as equipes trabalharam e conseguiram solucionar boa parte dessas pendências. Agora, a expectativa dos pais de alunos de escolas que não estão com as equipes completas, é de que os problemas sejam solucionados o mais rápido possível.

REDE ESTADUAL

Já na rede estadual de Educação, o problema registrado foi com as matrículas. A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) adiou para hoje (21), o início das matrículas online de novos alunos e transferências para o ano letivo de 2017 em 381 escolas estaduais de todo o Estado. As matrículas são para escolas que encerraram o ano letivo de 2016 em 31 de janeiro de 2017. Inicialmente planejado para começar ontem (20), o processo de matrículas teve que ser adiado em razão de problemas na rede de internet da Seduc.

Como o sistema apresentava instabilidade, a Seduc decidiu adiar o início das matrículas, para que todos os problemas sejam sanados. Durante todo o dia, usuários reclamavam da instabilidade do site, embora algumas pessoas tenham relatado conseguir efetuar a matrícula.