A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou ontem (22) um amistoso, em solo australiano, entre a Seleção e a Austrália no dia 13 de junho. A partida será no disputada no Melbourne Cricket Ground, arena com capacidade para 100 mil pessoas, às 6h05. Esse será o segundo amistoso do Brasil no período.

Há duas semanas, a CBF confirmou uma partida amistosa contra a Argentina. O clássico sul-americano será no mesmo local e na mesma hora, só que no dia 9 de junho. Como os clubes europeus estarão de férias no período, os técnicos Tite e Edgardo Bauza poderão ter problemas para chamar as principais estrelas. Será preciso, portanto, uma negociação entre federações nacionais, jogadores e diretorias antes de definir a relação dos convocados.

Entretanto, a CBF não teve como mudar os compromissos assumidos anteriormente. Rivais europeus de ponta provavelmente ficarão para a data Fifa de novembro.

A atual comissão técnica da Seleção Brasileira assumiu em junho do ano passado e esse acordo para disputar amistosos na Austrália, em junho deste ano, já estava costurado. Tite gostaria de enfrentar seleções europeias, de preferência num país do Velho Continente. A Rússia convidou o Brasil para inaugurar o Estádio Luzhniki, em Moscou, palco da abertura e da final da Copa de 2018.