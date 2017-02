Agricultores familiares representam Brasil em feira mundial de orgânicos – 17h21′

Representantes da agricultura familiar brasileira participam da 28° edição da Biofach, a maior feira de orgânicos do mundo, que começou hoje (15) e vai até o dia 18, na Alemanha.

A feira tem como enfoque a ampliação do acesso dos agricultores familiares aos mercados e a realização de negócios internacionais.

Este ano, seis pequenos produtores do Brasil estão no evento, segundo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Os agricultores apresentação na Biofach os alimentos mais exportados para a Alemanha, como mel, grãos, café, arroz, cachaça e castanha do Brasil. Além disso, o grupo levará a manteiga de cacau pela primeira à Alemanha.

No Brasil, a área de produção de orgânicos já ultrapassou 750 mil hectares e cerca de 70% dos produtores são agricultores familiares, segundo dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos.

Fonte: Agência Brasil