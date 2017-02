Procurado pela reportagem do A TRIBUNA, o advogado eleitoralista Maurício Castilho Soares, especialista em direito constitucional, comentou sobre três imbróglios jurídicos envolvendo políticos locais. Na semana passada veio à tona a notícia de que o Ministério Público Eleitoral (MPE) está pedindo a cassação do diploma do prefeito de Rondonópolis Zé Carlos do Pátio (SD) e do seu vice Ubaldo Tolentino de Barros (PTB). O pedido foi protocolado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). No entanto, o advogado de defesa do prefeito, Rafael Santos de Oliveira, afirmou que já entrou com recurso e diz estar tranquilo quanto a decisão favorável para Ubaldo e Pátio.

Na opinião do advogado eleitoralista Maurício, a princípio, ele não vê nenhum problema para o prefeito Zé Carlos do Pátio e nem para o vice-prefeito Ubaldo Barros. “O Ubaldo, em tese, está inelegível, mas para a próxima eleição e não para anterior onde concorreu ao pleito municipal. A inelegibilidade dele surgiu após a eleição. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tem pacífico entendimento que só pode alegar como prova de cassação de mandato se o fato ocorrer entre o registro de candidatura até o dia da eleição. Então, via de regra, vejo que a situação deles (prefeito e vice-prefeito), é tranquila. O Ministério Público Eleitoral (MPE), fundamenta a ação, num entendimento isolado do vice-presidente do TSE, ministro Luiz Fux que vem dizendo que esta inelegibilidade não precisa ocorrer até a data da eleição, podendo ocorrer por fatos supervenientes posteriores às eleições”, disse.

CASO JUARY

Como também já foi noticiado pelo A TRIBUNA, o suplente de vereador Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior, o Júnior Mendonça (SD), está requerendo junto à Câmara Municipal, por meio do presidente da Casa, Rodrigo Lugli (PSDB), a extinção do mandato do vereador Juary Miranda de Morais, líder do prefeito Zé Carlos do Pátio no Legislativo e seu colega de partido.

Além disso, a defesa do suplente aponta supostas irregularidades no que diz respeito ao deferimento da candidatura de Juary Miranda. O requerimento protocolado na Câmara vem embasado com documentação, segundo a qual, o vereador estaria inelegível no dia 2 de outubro diante do que se verificou no acórdão do recurso de apelação número 36346/2014 do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso, inclusive com condenação colegiada, por unanimidade, pela 4ª Câmara Cível e publicado no Diário da Justiça Eletrônica. Referente a decisão que consta neste acórdão, segundo foi repassado, a defesa do vereador Juary Miranda não apresentou recurso.

De acordo com o advogado eleitoralista, o caso do vereador Juary Miranda não é uma questão de interpretação eleitoral, é sim uma questão de interpretação administrativa. “O Juary teve uma condenação por improbidade administrativa na segunda instância da Justiça que declarou os direitos políticos dele suspensos por três anos. Dessa decisão ele não recorreu, mas quem recorreu foram as outras partes acusadas no processo. Então, em tese, ele estaria com os direitos políticos suspensos, não podendo assumir nenhum cargo público. A defesa do vereador se escora numa tese respeitável. O Código de Processo Civil, diz que quando uma das partes recorre, o recurso poderá aproveitar aos outros. Então, o Juary não recorreu, mas a outra parte do processo sim. Por isso que até o presente momento esta suspensão dos direitos políticos dele não operou efeito. A hora que transitar em julgado os recursos das outras partes, certamente ele vai ter problema, mas isso pode ocorrer a curto, médio ou a longo prazo, podendo ultrapassar até o período do mandato. Vai depender muito de como vai se operar o trâmite dos recursos dos outros réus. Enquanto não houver o trânsito em julgado caberá a Câmara avaliar se houve ou não a suspensão dos direitos políticos. É um caso que admite as duas interpretações”, revelou.

CANDIDATURAS FICTÍCIAS

O advogado eleitoralista Maurício Castilho, está na defesa do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) acerca da acusação da Justiça Eleitoral contra a coligação formada entre a sigla e a Rede Sustentabilidade. A coligação é acusada de fraude eleitoral cometida nas eleições de outubro de 2016, quando os referidos partidos teriam inscrito candidaturas fictícias, apenas para garantir a cota eleitoral obrigatória de 30% para mulheres.

“A situação do PRTB tenho estudo aprofundado, pois atuo como advogado. Esta é uma situação muito tranquila, pois os partidos quando foram fazer as suas convenções, não foram eles que indicaram os candidatos, foram os candidatos que procuraram os partidos. A partir do momento em que foram escolhidos em convenção e tiveram seus registros deferidos, os partidos naturalmente trataram de dar condição de igualdade a todos. Tanto que se for observar, a prestação de contas, todos os candidatos receberam as mesmas doações pelas coligações majoritárias. Agora se um candidato tem maior ou menor aceitação, não cabe ao partido e nem os candidatos serem responsáveis por isso. Não se consegue entrar na cabeça do eleitor e dizer em que ele deve votar. O brasileiro tem uma cultura de não jogar o voto fora. Muitas vezes uma dessas candidatas pode ter a sensação de que não iria receber muitos votos e não quis perder voto optando em votar em outro candidato. Isso é um direito legítimo. Não existe nada na lei que diga que ela é obrigada a votar nela mesmo. Não houve candidato laranja, ninguém foi forçado e nem recebeu dinheiro para colocar o nome à disposição”, externou o advogado.

Sobre a perda dos mandatos dos vereadores Moacir José da Silva, o Bilú do Depósito de Areia e, Ronaldo Cícero Cardoso, o Roni Cardoso, ambos do PRTB, em relação a denúncia das candidatas com zero voto, o advogado explica que é uma alegação nova e sem precedentes do TSE neste sentido. “Então fica até difícil de avaliar que corre ou não risco. Mas eu diria, respeitando quem irá julgar o processo, que se os vereadores sofrerem esta sanção, isso vai ter que se estender no Brasil, pois 15 mil candidatos tiveram zero voto nesta eleição. Então imagina o reflexo disso em todo país”, completa o advogado.