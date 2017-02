Com o objetivo de ajudar na manutenção do Lar dos Idosos Paul Percy Harris que a Instituição mantém o projeto “Adote um Idoso”. De acordo com a receptora de recursos para a entidade e membro do Rotary Club Rondonópolis Leste, Edileide Galdino da Silva, a iniciativa funciona a partir da doação de uma quantia mensal em dinheiro para o Lar, tanto por empresas, quanto por pessoas físicas, pelo período mínimo de dois anos. E a doação pode ser feita através de depósito bancário, boleto bancário ou por carnê. Leia mais sobre o assunto na edição deste domingo (19) do Jornal A TRIBUNA.