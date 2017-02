A PEC 55 – e o impacto nas políticas públicas: Educação e Saúde

A Proposta de Emenda Constitucional, a PEC nº 55, que institui o teto para os gastos públicos com a educação e saúde, congelando as despesas do governo por 20 (vinte) anos para com essas políticas públicas, aprovada pela Câmara Federal e o Senado no último dia 13 de dezembro/2016, vista pelo governo federal como a “saída” para ajustar as contas públicas, que segundo consta encontra-se em estado de déficit profundo, e assim, tentar alavancar a economia do país.

Obviamente que essa tomada de decisão, em que modifica o texto da Constituição Federal/88 no que tange os investimentos nas áreas consideradas prioritárias – educação e saúde – nela previstas, sofre severas críticas por parte de alguns partidos políticos e pela população, em geral, haja vista que essa medida não foi debatida por nenhum segmento social. Sem contar que essa medida poderá afetar severamente a regra do reajuste do salário vigente. Ao entrar em vigor no ano de 2017 será sobre o orçamento do ano vigente (2016), apenas acrescido a inflação desse ano, no que trará uma situação de ínfimo incentivo econômico nas áreas mencionadas. Tal medida valerá para todos os poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Importante ressaltar também, que a maioria da população desconhece o significado da PEC 55 e os seus efeitos que recairão de forma negativa sobre a sua vida.

Contudo, os argumentos usados para criar tal medida e acatada pelo Congresso Nacional, sem maiores discussões ou dificuldade de aprovação, que são o de que o Brasil não pode continuar gastando mais do que a sociedade pode pagar, não vislumbra nenhum nexo, porque sabemos que o nosso país está enlameado pela corrupção e a maior parte do nosso dinheiro, que não é pouco, encontra-se nas contas “gordas” da maioria dos parlamentares que, pasmem, aprovaram a PEC 55.

É óbvio que diante desse quadro serão os trabalhadores, os que não têm privilégios, quem necessita da educação e saúde públicas e que nada tem a ver com a desonestidade dos seus representantes quem pagarão a conta dessa “crise” econômica.

Os argumentos de que essa medida trará o resgate da confiança do mercado e gerará mais empregos e renda, por mais que tentamos refletir e tentar compreendê-la não conseguimos ver como, isso, na prática, pode acontecer.

Que país do mundo, tentou alavancar a economia, ajustando as contas públicas, no intuito de gerar empregos e renda, tirou da educação e saúde? Ora, e o cidadão que faz a economia girar e o trabalho acontecer pode ficar sem educação e saúde? E especificamente, os trabalhadores da educação e saúde, como poderão continuar a se dedicar e sobreviver com as condições de trabalho, que já são precárias, sem tão importantes investimentos. E os seus salários que os ajudam a se manterem e ter dignidade, sobrevida, aprimoramento profissional, como poderão ter com a drástica diminuição das verbas vindas para esse fim?

É importante assinalar que há regras constitucionais que obrigam os governos investirem nas áreas da educação e saúde, pois ambas são tratadas como políticas prioritárias do país.

Neste contexto, a medida aprovada através do Projeto de Emenda Constitucional 55, por possuir um lapso de tempo bastante considerável, e que por essa razão demorará muito tempo para tomar a forma de gasto pelo estado, provocará, consequentemente, um aumento da desigualdade social, haja vista que a educação é o motor para diminuir ou dissipar essas desigualdades, que atinge sempre as camadas mais pobres da sociedade, pois, a medida não atingirá de forma igualitários ricos e pobres.

Tentar frear os investimentos nas áreas da educação e saúde, que historicamente, tem crescido ano a ano acima da inflação. Colocar a qualidade dos serviços dessas políticas públicas em cheque é uma demonstração de que educação e saúde não é prioridade no país, pois o Plano Nacional de Educação em duas décadas sofrerá baixo investimento, fazendo com que os jovens de hoje, população economicamente ativa daqui vinte anos, tenham a sua formação comprometida no que tange a qualidade.

O texto da Lei traz ainda sanções para o não cumprimento das medidas prepostas, em virtude do teto de gastos com pessoal, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, tais como o veto à realização de concursos públicos; à criação de novos cargos e à contratação de pessoal.

Contudo, de acordo com algumas interpretações legais, as alterações contidas no texto da PEC 55 são consideradas inconstitucionais, porque ofende a independência e a autonomia dos três Poderes – Executivo Legislativo e Judiciário, e, por conseguinte o princípio constitucional da separação dos Poderes, no que prejudicará a atuação estatal no combate as demandas de que necessita a sociedade, como o combate a corrupção; combate ao crime; a atuação da tutela coletiva e a defesa do interesse público.

A PEC 55 é a criação insana de um governo ilegítimo, atolado em corrupção juntamente com a sua base aliada, e que trará, por pressão, outras reformas igualmente desumanas como a da Previdência e a Trabalhista. Reformas em que o trabalhador, e somente o trabalhador, quem pagará a conta da corrupção que assola esse país desde os tempos remotos da nossa história mal contada.

(*) Maria Aparecida Pereira dos Santos e Terezinha Maria Caldeira são professoras da Escola M. Edivaldo Z. Bello