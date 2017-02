O evento “Alegrai-vos no Senhor” chega à sua 9ª edição neste ano de 2017, com o propósito de promover a evangelização durante o período de carnaval em Rondonópolis. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus e a Rádio Shalom 107,5 FM realizam o evento desta vez entre os dias 25 e 28 deste mês de fevereiro, no templo sede localizado na Avenida Amazonas, 1.812, no Centro.

O pastor presidente da Assembleia de Deus em Rondonópolis, José Genésio da Silva, e o coordenador do “Alegrai-vos”, pastor Ildo Rodrigues, estiveram ontem na redação do Jornal A TRIBUNA para divulgar o evento e fazer um convite de participação para toda a sociedade rondonopolitana, lembrando que a entrada é livre, sem custo.

As atividades principais do “Alegrai-vos” ocorrem no período noturno, a partir das 19h. Os pastores Denilson, da Bahia, e Eduardo Lopes, de São Paulo, estarão pregando a palavra de Deus. As cantoras convidadas são Fabiana Anastácia, de São Paulo, Shirley Carvalhaes, do Rio de Janeiro, e Eurizeth, Filhas de Sião e Ana Paula & Florinda, de Mato Grosso. Neste domingo (26/2) ocorre a “Manhã Missionária” e, na terça-feira (28/2), a “Manhã Pentecostal” (ambas a partir das 8h).

Conforme o pastor José Genésio, o “Alegrai-vos no Senhor” é realizado, primeiro, com o propósito de evangelizar e, segundo, com o propósito de edificar a Igreja. “Na minha visão, evangelizar e edificar é a nossa função como Igreja; preparar os crentes para o lugar chamado Céu”, externou o pastor, destacando a importância da ministração da Palavra de Deus no evento pelos pastores convidados.

O pastor Ildo Rodrigues enfatiza que o “Alegrai-vos no Senhor” é uma opção saudável que a Assembleia de Deus oferece à população rondonopolitana nesse período de carnaval. Além dos pregadores e cantores convidados, ele informa que o “Alegrai-vos” contará com um jogral evangelístico e a participação dos conjuntos da Mocidade e do Círculo de Oração, abrilhantando o evento.

Os organizadores observam que estão provendo neste ano um evento simplificado, pois a Assembleia de Deus vem procurando dar ênfase à inauguração do seu Centro de Evangelismo, atualmente com quase 90% de obras concluídas. “Sempre alcançamos o nosso objetivo ao longo desses anos, que é o crescimento da Igreja. Temos sempre testemunhos de pessoas que dizem que se converteram no Alegrai-vos”, acrescentou o pastor José Genésio.

Neste ano, a Igreja promoverá na manhã deste sábado (25/2), uma grande carreata, saindo do templo sede, visando convidar a população para a festividade. Vale informar que, desta vez, não haverá a interdição da avenida em frente ao templo durante o período diurno, somente no período noturno, quando serão instalados no lado externo telão e cadeiras ao público.