4º Comando Regional de Polícia Militar com novo comandante

Acontecerá nesta segunda feira (20), no Auditório do Sest/Senat às 17h30min a troca do Comandante do 4º Comando Regional de Policia Militar, o Ten.Cel. PM Arruda, Comandante interino, passará o Comando para o Ten.Cel. PM Wilker Sodré.

Nos últimos dois anos tem havido uma troca constante dos Comandantes de Rondonópolis e do 4º Comando Regional, acontece que os Comandantes mal se instalam na Cidade e já são transferidos para Capital ou outras Cidades do interior, não conseguindo ter tempo suficiente para conhecer os problemas de Segurança Pública da Cidade e da Região, saber as dificuldades da população e suas reivindicações, e com essas informações e contatos com o povo e com as entidades representativas, possam efetivamente desenvolver seus projetos e estratégias de prevenção em prol da Segurança Pública.

Desejamos Boas Vindas e Sucesso ao novo Comandante Ten.Cel. Wilker, na esperança que permaneça por um bom tempo em nossa Cidade juntamente com a sua Família e seus comandados.

Para que a nossa população conheça, estamos mostrando em nossa coluna um perfil das Atividades Profissionais Exercidas pelo Ten.Cel. PM Wilker (40) em sua carreira na Polícia Militar em Mato Grosso.

– Bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar Costa Verde, Várzea Grande-MT, “Turma Pioneira”, ano de 1.994/96;

– Recebeu Condecorações, a Medalha Mérito de Ensino Policial Militar e Moções de Aplausos em várias Cidades do Estado por serviços prestados

– ALGUMAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXERCIDAS:

Comandante do 2º Pelotão da 1ª CIA PM de Guardas e Chefe da P-5 do BPGda, em 15/Jul/1.997;

Chefe da 3ª Seção do 2º BPM da cidade de Barra do Garças- MT, em Setembro de 1.999;

CHEFE DA SEÇÃO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA DA CORREGEDORIA GERAL DA PMMT, Jan/2003 à Nov/2003;

Coordenador Operacional do policiamento ostensivo da cidade de Rondonópolis – MT, março/06 a janeiro/07

COMANDANTE DO 5º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, CPA/RONDONÓPOLIS, Fevereiro de 2007 a Junho 2007;

COMANDANTE DO 15º COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA – VILA RICA – MT /CR-V/BARRA DO GARÇAS-MT, de Julho/2007 à Junho de 2008;

Comandante do 4° BPM/CRII – Várzea Grande – MT de Nov/2012/ à Set/2014;

Comandante do Batalhão de Policia Militar de Proteção Ambiental de Nov/2014 a Março/2015.

Em 21 de Abril de 2013, promovido ao posto de Ten. Cel. da Policia Militar.