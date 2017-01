O União Esporte Clube venceu o CRB, de Alagoas, por 4 a 2, na tarde deste sábado (7), no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP), pelo Grupo 15. Porém, o resultado não foi o suficiente para o Colorado, que para passar de fase dependia de uma derrota do Atlético Paranaense para o Primavera, cujo confronto terminou empatado em 2 a 2 e resultou na classificação do time paulista e do time paranaense para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.