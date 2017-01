No ponta pé inicial da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o União Esporte Clube começou sua jornada na competição com derrota. Diante do Primavera de Indaiatuba (SP), o time Colorado acabou perdendo por 4 a 2. O próximo desafio do União será nesta quinta-feira (5), às 15h, contra o Atlético Paranaense. Mais informações na edição desta quarta-feira (4) do Jornal A TRIBUNA.