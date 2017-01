O União Esporte Clube encara neste sábado (7) sua terceira e última partida da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O adversário da vez será o CRB, de Alagoas, em partida marcada para as 13h no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP). Mais informações na edição deste sábado do Jornal A TRIBUNA.