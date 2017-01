Um problema a mais

Criados para serem uma alternativa aos moradores da cidade que precisam fazer o despejo de pequenos volumes de resíduos ou entulhos domésticos, para evitar que os mesmos fossem jogados em terrenos baldios, ruas ou áreas de preservação ambiental, os ecopontos acabaram se tornando uma espécie de lixões legalizados dentro de Rondonópolis. Para os profissionais que atuam com jardinagem e poda, por exemplo, os locais têm sido uma verdadeira “mão na roda”, já que os mesmos não precisam se deslocar mais até o lixão da Mata Grande para levar o material, o que encarece o trabalho e ainda leva mais tempo. Com a falha do poder público em manter limpo e para a sua devida finalidade, além da falta de consciência das pessoas que jogam nos locais lixo doméstico, animais mortos e todo tipo de material, ecoponto virou sinônimo de problema.

As reclamações de quem vive perto dos quatro existentes em Rondonópolis são muitas, vão desde a presença de insetos, animais peçonhentos, o mau cheiro insuportável, até mesmo, como já pode ser visto no ecoponto do Jardim Ana Carla, local de “desova” de corpos de crimes cometidos na cidade. Seria até compreensível o estado em que estão os ecopontos neste início de ano, já que o prefeito anterior não renovou o contrato com a Coder, que cuidava dos locais, e entregou a Prefeitura com essas estruturas abarrotadas de lixo. Contudo, materiais impróprios, como lixo orgânico e animais mortos, são deixados o ano todo nos ecopontos e em terrenos baldios da cidade.

Um grande exemplo da falta de educação de alguns moradores pode ser visto no Anel Viário, na entrada do Campo Limpo, onde a educação e o respeito ao meio ambiente passam longe. Temos um problema de ineficácia do poder público, de pouca presença de fiscalização, bem como temos também um grave problema cultural. Infelizmente, para muitas pessoas em Rondonópolis, é normal jogar lixo em qualquer lugar. Muitos bairros sofrem desde anteontem com a fumaça do incêndio no ecoponto do Jardim Ebenezer, prejudicando muita gente que talvez não mereça passar por isso, por cuidar bem da sua casa, da sua cidade e do planeta em que vive. Por isso, cuidado: amanhã pode ser a sua vez de sentir os efeitos negativos que o homem provoca na natureza. Esperamos, portanto, mais consciência da população e mais agilidade da nova gestão para resolver o problema.