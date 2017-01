Um dia após desembarcarem no Rio de Janeiro, os equatorianos Jefferson Orejuela e Junior Sornoza se encontraram pela primeira vez com parte do elenco tricolor carioca na manhã de ontem (4). Os dois fizeram exames médicos no Centro de Treinamento Pedro Antônio Ribeiro da Silva, na Zona Oeste, e, logo depois, foram apresentados oficialmente como novos reforços pelo vice de futebol, Fernando Veiga, e pelo presidente Pedro Abad, que se mostrou animado com a dupla.

“Bom dia. Estamos muito felizes apresentando nossos dois primeiros reforços para 2017. São jogadores jovens, com rapidez, intensidade e vontade dentro de campo. O Fluminense quer jogadores de destaque no cenário internacional. Orejuela é titular da seleção do Equador, e o Sornoza foi o melhor jogador da Libertadores. A gente tem uma expectativa muito grande. Esse ano, temos certeza que eles vão explodir no cenário do futebol. Estão se adaptando ao Rio e ao Brasil. Pelo perfil deles, estão dentro do que esperamos”.

O apoiador Junior Sornoza agradeceu a recepção dos torcedores no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na manhã de anteontem (3), e disse que vai fazer de tudo para corresponder dentro de campo, conquistando títulos e entrando para a história do clube.

“Primeiramente, alegre por estar aqui, torcida nos recebeu muito bem, estou muito orgulhoso de estar aqui, e com muita vontade de trabalhar e vencer coisas muito importantes, vencer campeonatos e marcar nosso nome que é o que queremos. Estamos numa equipe gigante do Brasil, então queremos dar nosso melhor, trabalhar forte, reforçar o clube. Os equatorianos vão se dar melhor que os argentinos, sim (risos). Estou muito feliz e espero repetir o sucesso pelo Fluminense”.

Titular da Seleção Equatoriana, o compatriota Jefferson Orejuela também falou da felicidade em poder atuar pelo Fluminense e, principalmente, no futebol brasileiro que, segundo ele, é uma vitrine para a Europa.

“Fizemos muito pelo Independiente. Pessoalmente sempre quis jogar no futebol brasileiro e estou feliz de ter alcançado o objetivo. É um futebol muito importante na América, é uma vitrine também para a Europa. Estou muito feliz de vestir a camisa do Fluminense, muito motivado, sabemos que a equipe está comprometida em conseguir grandes títulos tanto nacionais como internacionais e esperamos dar nosso melhor aqui”.

Destaques do Independiente del Valle, do Equador, no vice-campeonato da última Libertadores, eles assinaram um pré-contrato com o Flu no meio do ano passado. A ideia inicial era de que a dupla conhecesse o Rio entre setembro e novembro, mas os compromissos do Del Valle impediram a viagem. Sornoza tem 22 anos e assinou um compromisso até o fim de 2019. O acordo com o volante de 23 anos, vai até o final de 2020.

Um total de 20 jogadores que se reapresentaram ao Flu ontem. O restante retorna aos trabalhos na próxima segunda-feira (9).