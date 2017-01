O agente municipal de trânsito Edilson da Silva está solicitando ao Ministério Público Estadual, por meio de uma denúncia ao órgão, a intervenção da Justiça para anular todos os autos de infração do sistema de fiscalização eletrônica instalado em Rondonópolis por não preencherem requisitos legais em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Desde a instalação do sistema de fiscalização eletrônica na cidade, não existe os atos administrativos legais no lavramento, no referendamento e validação dos autos emitidos por radares eletrônicos fixos e lombadas eletrônicas. Com a falta desta observância pela legislação de trânsito atual, as notificações se tornam nulas e sem efeito jurídico e administrativo”, disse o agente.

Em sua denúncia ao MP, Edilson da Silva revela que o referendamento das notificações está sendo feito desde a implantação do sistema eletrônico por funcionários contratados e de confiança dos antigos gestores da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), em vez de obedecer os critérios legais, nos quais o lavramento das notificações deve ser feito por um agente de autoridade de trânsito, ou seja, neste caso o secretário de trânsito, servidores estatutários, celetistas, ou policial militar.

Ainda no documento enviado ao MP, o agente de trânsito esclarece que nos primeiros meses que a fiscalização eletrônica foi implantada na cidade nenhum agente validava aos autos de infração, nem o secretário de Transporte e Trânsito, que na época era Argemiro Ferreira, na qualidade legal de agente de autoridade do trânsito.

“Nesta época após o secretário ser questionado sobre a inobservância e diante de um parecer técnico do Contran, que ratificava que as imagens do sistema de fiscalização eletrônica deveriam passar pela análise de um agente de trânsito ou o secretário para que a mesma tornasse válida, os autos de infração enviados para os motoristas onde deveria constar o código do agente ou do secretário constava apenas o número do equipamento de fiscalização que registrou a imagem, o que torna a notificação nula”, explicou Edilson da Silva.

Conforme a agente, após o parecer do Contran ser apresentado ao ex-secretário Argemiro Ferreira, ele teria passado o seu código, que seria como uma assinatura digital, aos funcionários que operavam o sistema de fiscalização eletrônica para que o código dele, de autoridade do trânsito, passasse a constar no local que aparecia apenas o número do equipamento.

“O secretário não disponibilizava de tempo para analisar as centenas de imagens e referendá-las uma a uma, pois o mesmo vivia em viagens. Essa atitude demostra que o procedimento de análise das imagens estava sendo dispensado, tornando assim, as notificações nulas. O MP precisa apurar esta situação e tomar as medidas judicais cabíveis”, ressaltou o agente de trânsito.