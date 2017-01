Logo após a sua posse, o prefeito de Rondonópolis José Carlos do Pátio (SD) anunciou quase todo o seu secretariado, composto por representantes de diversos partidos, inclusive de siglas que não o apoiaram nas últimas eleições, como o PMDB e PSD. Zé do Pátio ainda não definiu as secretarias de Planejamento, Receita, Esportes, Cultura, Comunicação e o comando do Sanear.

A secretaria de Trânsito será comandada pelo peemedebista Rodrigo Metello, indicação do deputado federal Carlos Bezerra; a Secretaria de Promoção e Assistência Social ficará a cargo de Márcia Rotilli, que já ocupou o mesmo cargo em Primavera do Leste; a Coder será comandada por José Severino da Silva Neto, o Nino, liderança da Vila Operária e ex-diretor do Banco da Gente; a secretaria de Administração terá como comandante Fernanda Ferreira da Silva, que foi secretária de Planejamento na primeira gestão de Pátio.

Já a secretaria de Saúde ficará com Adolfo Grassi de Oliveira, atual secretário geral do Solidariedade e ex-candidato a prefeito de Cuiabá, em 2012, e a Educação com a professora Carmem Garcia Monteiro. A secretaria de Governo terá como gestora Mara Gleibe da Fonseca, e o Meio Ambiente, o ex-gerente de departamento na gestão Percival Muniz, João Fernando Copetti Bohrer.

A Secretaria de Infraestrutura terá Nivia Calzolari, que fez parte da comissão de obras e mobilidade urbana na CPI de Copa e foi secretária de infraestrutura em Guarantã do Norte. A Finanças terá como responsável Rodrigo Lopes Silveira. Paulo José Corrêa responderá pela Habitação, e Anderson Flávio Godoi será o procurador-geral, que já ocupou o mesmo cargo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Sobre a escolha do seu secretariado, o novo prefeito destacou que não viu cor partidária na formação do seu primeiro escalão do governo e citou como exemplo o caso do ex-vereador Milton Mutum (PSD), que foi indicado para Desenvolvimento Econômico pelo deputado federal Adilton Sachetti (PSB), que era seu desafeto em outras eleições e começaram a se aproximar recentemente. A ex-candidata a vice e ex-secretária de Saúde, Marildes Ferreira (PSD), vai coordenar o Procon Municipal.