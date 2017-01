São Paulo fica livre do estado de atenção para alagamentos – 11h56′

Terminou o estado de atenção para alagamentos na capital paulista. A zona leste e parte da zona norte da capital paulista e a Marginal Tietê ficaram em atenção das 10h12 às 11h10, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O estado de atenção é decretado quando se considera que as chuvas têm potencial para a formação de alagamentos (precipitação intermitente ou contínua e/ou moderada à forte).

As áreas de instabilidade – associadas à presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que se deslocaram no sentido norte para sul na região de Guarulhos e Mairiporã, e para as zonas leste e bairros da zona norte que fazem divisa com Guarulhos – começaram a perder força, segundo o CGE.

Chuvas leves

Imagens do radar meteorológico mostraram predomínio de precipitação leve na zona leste. O mesmo quadro é observado na zona norte nos bairros de Anhanguera, Perus e Jaraguá.

Conforme previsão dos meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas que podem atuar em outras regiões da capital paulista, com potencial para formação de alagamentos e transbordamentos de córregos e rios. A temperatura é de 20,8ºC em média.

Fonte: Agência Brasil