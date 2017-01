Embora a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) neguem que exista qualquer possibilidade de conflito entre facções criminosas dentro da penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande), em Rondonópolis, os rumores de que o clima dentro da unidade prisional é de tensão não param de crescer. Durante a manhã de ontem (13), a Polícia Judiciária Civil (PJC) esteve na penitenciária, bem como um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) chegou à cidade. Para as duas movimentações, a explicação é que o helicóptero está na cidade para participar de operações da Polícia Militar (PM), e que a Polícia Civil esteve na unidade para auxiliar um trabalho de rotina, como a revista de raios e celas no intuito de localizar possíveis materiais ilícitos dentro da penitenciária.

A reportagem do A TRIBUNA recebeu informações de que, por volta das 5h30 de ontem, houve um princípio de tumulto dentro da unidade, sendo necessário que agentes penitenciários realizassem tiros de advertência para conter o início de um conflito. Durante toda a semana, detentos da penitenciária que possuem celulares, entraram em contato com diversos veículos de imprensa da cidade para denunciar uma tentativa de invasão de raio no último fim de semana, e que membros de facções rivais estariam sendo ameaçados de morte em uma possível rebelião programada para este fim de semana. Ainda de acordo com as informações recebidas, o conflito dentro da Mata Grande seria o mesmo registrado no sistema prisional de outros estados, em uma disputa de espaço entre poderosas facções criminosas. Contudo, a Sesp nega tumulto na Mata Grande e diz que a possível rebelião não passa de falácia dos detentos. Para os agentes prisionais que atuam na Mata Grande, o risco de conflito entre facções existe o tempo todo, o número de servidores é insuficiente, mas a situação está sob controle.

Desde que iniciados os conflitos em presídios de estados brasileiros, o Governo solicitou apoio da União com equipamentos para reforçar a segurança em Mato Grosso. Na última semana, houve transferência de presos ligados a facções que estavam em um presídio na Capital.