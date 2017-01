Dos mais de 8 milhões de candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016, apenas 77 em todo o Brasil conseguiram a nota máxima na redação do exame, segundo o Ministério da Educação. Uma dessas pessoas é Sérgio Chociay (17), de Rondonópolis, morador do bairro Santa Cruz. A nota máxima na redação com o tema “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil” (veja box) foi atribuída por ele ao hábito de ler, escrever e também muito estudo. Ele, que acabou de terminar o Ensino Médio em uma escola particular de Rondonópolis, conta que vem em preparação intensa para o Enem nos últimos anos. “Eu esperava uma boa nota, porque já faço o Enem desde o 1º ano do Ensino Médio, mas a pontuação máxima foi uma surpresa”, contou Sérgio, em visita ao A TRIBUNA.

Quando fez o Enem em 2014, enquanto cursava o 1º ano do Ensino Médio, Sérgio tirou 920 na redação, e ficou com média de 700 pontos no exame. No 2º ano, ele tirou 980 na redação, e teve média de 736 no Enem. Este ano, além de atingir a nota máxima na redação, sua média geral no exame ficou em 767 pontos, o que pode garantir vaga em inúmeros cursos de praticamente todas as universidades públicas do Brasil.

A melhoria nas notas foi conquistada com muito estudo. “Eu fiz durante os anos de 2014 e 2015 o cursinho de redação para o Enem do Celig, da UFMT, mas em 2016 eu estudei apenas na escola e em casa. Cheguei a estudar no 1º semestre 12 horas por dia, mas no 2º semestre desacelerei e procurei fazer outras coisas, ter mais lazer. Sempre tive o hábito da leitura e gosto muito de escrever. No ano passado escrevi mais de 100 textos”, contou. Questionado pela reportagem se sua maior aptidão na escola seria por português, o jovem conta que vai bem em todas as matérias, e que só tem um pouco de dificuldade com física.

O resultado de tanta dedicação, além da nota máxima no Enem, já apareceu ao longo do Ensino Médio, já que Sérgio passou em oito vestibulares de universidades públicas. Em 2014, aprovado em engenharia mecânica na UFMT de Rondonópolis, a família tentou judicialmente que ele fosse autorizado a cursar, mas não conseguiu. “Depois, ele mesmo disse que era muito cedo, que poderia continuar estudando e melhorando suas notas. É um menino muito consciente do que quer”, revelou a mãe Norma Adelina, que não esconde o orgulho de ver o caçula despontando. “Sempre foi estudioso, gosta muito de ler; escreve muito, é um poeta”, conta.

A expectativa da família agora é em relação ao curso que Sérgio irá ser aprovado. Pelo Sistema de Seleção Unificado, ele se inscreveu em medicina na UFMT de Cuiabá (1º opção) e medicina na UFMT de Rondonópolis (2º opção), e aguarda o resultado que será divulgado no próximo dia 30.

Intolerância religiosa: um problema moral e ético no Brasil

Na obra “Entre Quatro Paredes”, do filósofo Jean-Paul Sartre, o protagonista Garcin declara: “o inferno é os outros”. Desse modo, destaca sua insatisfação de viver socialmente, vista a multiplicidade de comportamentos humanos – sobretudo, aqueles que exaltam preconceitos. Esse sentido de inconformidade é, coerentemente, aplicável ao contexto brasileiro religioso, já que há uma diversidade de casos de intolerância no âmbito. Essa problemática revela inúmeras facetas (insultos, violências simbólica e física, e até mortes), exigindo atenção a seu panorama sociocultural – grandemente negligenciado.

De acordo com o historiador Sérgio Buarque de Hollanda, as raízes de formação do pensamento brasileiro são denotadas por uma cordialidade. Isso permite que preconceitos como a intolerância religiosa sejam tratados de forma velada. Entretanto, essas idiossincrasias se repetem com frequências consideráveis, refletindo uma postura de negação à variedade de crenças, a qual foi construída desde os colonizadores europeus. Escárnios, depredações de objetos simbólicos e violências são consequências diretas dessa dinâmica.

Analisando mais profundamente o contexto brasileiro, percebe-se que a intolerância religiosa manifesta-se quase indissociável à cultura, pois, segundo o sociólogo Pierre de Bourdieu, as estruturas sociais são internalizadas pelos indivíduos. Nesse ínterim, religiões de matrizes africanas ou asiáticas são desvalorizadas para darem voz ao eurocentrismo, assim como outras diversidades de fé são marcadas por tons segregacionistas e cerceadores de direitos e liberdades. A lógica foucaultiana de “vigiar e punir” é empregada indiscriminadamente, condenando crenças individuais – embora essa temática seja pouco abordada, em razão da cordialidade.

Portanto, para que práticas discursivas e transformadoras sejam estabelecidas sobre a intolerância religiosa, deve-se desconstruir a moral de unicidade lógica, permitindo uma amplitude de crenças. Para isso, o Estado precisa cumprir com eficiência seu Código Penal, implementando leis se necessário. Políticas públicas educacionais devem ser engendradas em escolas e universidades, viabilizando aulas de diversidade social e campanhas comunitárias de exaltação de religiões distintas. Por fim, debates necessitam ser promovidos em meios virtuais (redes sociais) e físicos (instituições públicas), visando a uma superação de preconceitos no âmbito, e um conforto psicológico a afetados negativamente.