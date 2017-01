Rompimento de tubulação da Cedae causa estragos na zona oeste do Rio – 13h08′

Técnicos da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) trabalharam, no início da tarde (4), para retirar a tubulação de carga e conter o vazamento que ocorreu pela manhã em uma adutora da empresa provocando estragos na Estrada do Lameirão, em Santíssimo, zona oeste da cidade.

A Cedae informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que funcionários da companhia estão no local para realizar o serviço de reparo.

Hoje cedo, a Cedae pediu que os moradores da capital e da Baixada Fluminense evitem desperdiçar água, porque o abastecimento foi prejudicado, devido a um curto-circuito na estação de tratamento do Guandu na noite de ontem (3). Embora o problema já tenha sido solucionado, o fornecimento de água só deverá ser restabelecido ao longo desta quarta-feira, disse a empresa.

Fonte: Agência Brasil