Manaus

A revista feita no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) nesta sexta-feira (6/1) encontrou um rifle calibre 36, celulares e até um roteador de internet. A vistoria ocorre cinco dias após o massacre que resultou em 56 mortes no presídio localizado no Km 8 da BR-174.

O primeiro tumulto nas unidades prisionais do estado ocorreu no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). Um total de 72 presos fugiu da unidade prisional na manhã de domingo (1º).

Horas mais tarde, por volta de 14h, detentos do Compaj iniciaram uma rebelião violenta na unidade, que resultou na morte de 56 presos. O massacre foi liderado por internos da facção Família do Norte (FDN).