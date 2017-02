O deputado estadual Sebastião Rezende esteve reunido nesta segunda-feira (16/1) com o governador Pedro Taques, a reitora da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), Ana Maria Di Renzo, além de pró-reitores de campi diversos, em Cuiabá, para reforçar ações que possam efetivar a instalação da instituição de ensino em Rondonópolis. Na ocasião, o governador e a reitora reconheceram a luta do deputado Rezende pela implantação da Unemat em Rondonópolis. A reunião serviu para se traçar um plano estratégico para a Unemat para os próximos anos, especialmente 2017.

Uma das propostas que está sendo trabalhada no momento é a implantação inicial de dois cursos de graduação da Unemat em Rondonópolis. Taques pontuou que Rezende é um dos entusiastas da criação do campus da instituição no município de Rondonópolis e que o Governo do Estado vem procurando estudar meios para concretizar esse pleito. “Pedi à reitora que me traga um estudo sobre a Unemat em Rondonópolis, para que possa viabilizar junto com o deputado essa questão”, disse. “A princípio, estamos trabalhando o começo da Unemat com dois cursos, mas o deputado quer um campus da instituição em Rondonópolis. Vamos avaliar esse pleito, que é extremamente legítimo”, acrescentou Taques.

Para 2017, a Unemat tem um orçamento de cerca de R$ 315 milhões, sendo que a instituição possui quase 22 mil alunos, sendo cerca de 16 mil deles em turmas presenciais. A reitora Ana Maria externou ao governador que a Unemat precisa de cerca de R$ 70 milhões em investimentos em infraestrutura, nas mais diferentes áreas, para os anos de 2017/2018. Sobre o pleito do deputado Rezende de ver a Unemat implantada em Rondonópolis, ela lembrou como muito importante a iniciativa do parlamentar que propôs uma emenda constitucional, em 2013, que garantiu autonomia financeira à instituição. A referida emenda garante um repasse fixo da receita corrente líquida do Estado para a Unemat, com aumento gradativo anual até 2018. Ana Maria reforçou que vem sendo articulada a implantação de dois cursos iniciais em Rondonópolis (Computação e Letras), cuja proposta será melhor debatida com o governador. “Acredito que vai ser muito importante essa nossa participação junto à cidade de Rondonópolis”, avaliou.

Para o deputado Sebastião Rezende, que agora é presidente da Frente Parlamentar da Unemat na Assembleia Legislativa, essa reunião com o governador e a reitora foi de extrema valia. “É o sonho da população de Rondonópolis ter a Unemat ali instalada. São milhares de jovens na expectativa de ter a Unemat na cidade. É uma luta nossa desde 2003… Agora estamos trabalhando com o governador e a reitora para viabilizar o começo da Unemat em Rondonópolis. O anseio é que ainda este ano sejam implantados pelo menos dois cursos, com participação do Zé do Pátio. O governador pediu esse estudo para a reitora e está na luta junto com a gente por esse sonho”, analisou Rezende, observando que a sua atuação na Frente Parlamentar da Unemat será um reforço para que a instituição se fortaleça e possa chegar em cidades importantes, como Rondonópolis e Cuiabá.