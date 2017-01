Populares voltaram a reabrir passagens para carros, caminhões de pequeno porte e motocicletas, no prolongamento da Avenida Otaviano Muniz (conhecida como Beira Rio), que está interditado pela Justiça devido a problemas com licenciamentos ambientais. Conforme noticiado anteriormente pelo A TRIBUNA, apesar de ter o tráfego proibido, a área estava sendo usada pelos condutores para ter acesso a BR-364. No dia 14 de janeiro, a Prefeitura de Rondonópolis fechou todos os acessos, com blocos de concreto e fazendo montes com terra, para evitar que os veículos continuassem passando pela via.

Contudo, os condutores voltaram a reabrir as passagens e o trânsito segue normalmente durante todo o dia no prolongamento com obra embargada. Os motoristas que seguem sentido BR-364 pela ponte da Avenida Lions Internacional, passando pela Beira Rio até a rotatória com a Avenida Poguba, pode chegar até a rodovia federal utilizando uma estrada de chão na sequência da Avenida Poguba, que chega até a BR nas proximidades da ponte do Lourencinho, sem a necessidade de trafegar pela via interditada.

Com relação ao término da obra, já que o asfaltamento por completo da Beira Rio para acesso de forma mais confortável até a BR-364 é aguardado pela população, a informação da 3ª Vara Civil de Rondonópolis é de que o processo segue sem nenhuma nova decisão. A reportagem não conseguiu contato com a Procuradoria-geral do Município, para informações quanto a recursos.

ENTENDA

O prolongamento da Avenida Beira Rio foi suspenso por força de uma determinação judicial por irregularidades constatadas no procedimento ambiental. Na ação movida pelo Ministério Público Estadual (MPE), consta que não foram realizados estudos ambientais que contemplassem esta nova ligação. A gestão Percival Muniz recebeu autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) para a construção da ponte sobre o Rio Vermelho e a Avenida Beira Rio, mas, para o prolongamento, solicitou licença para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). A alegação é de que se tratam de obras distintas, planejadas em momentos diferentes, mas, para a Justiça, foi uma tentativa de fragmentar a licença.