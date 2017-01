A Justiça de Jaciara prorrogou por mais 30 dias a prisão temporária de quatro pessoas, suspeitas de estarem envolvidas no suposto ritual religioso que inseriu quatro agulhas no corpo de um bebê, com três meses na ocasião. A criança, uma menina, está internada há 37 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, ainda com três das agulhas no corpo e em tratamento de quadro infeccioso. Os quatro suspeitos, Iraci Queiroz dos Santos (42), conhecida como “Baiana”, que teria conduzido o ritual; Débora Queiroz dos Santos, filha de Iraci; Ricardo César dos Santos, genro de Iraci, e Wellinton de Jesus Costa (28), pai da menina, foram presos entre os dias 13 e 14 de dezembro.

A Justiça atendeu o pedido da Polícia Judiciária Civil (PJC) de Jaciara, que conduz o inquérito policial e representou pela prorrogação da prisão temporária dos acusados. O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido da PJC, que ainda realiza diligências com a intenção de esclarecer todas as circunstâncias do crime. A polícia aguarda o resultado do laudo de exame de corpo de delito para a elucidação dos fatos e a extensão da participação de todos os envolvidos. O juiz que prorrogou a prisão dos suspeitos, entendeu que nos autos do inquérito policial é possível constatar a existência de fortes indícios da autoria e materialidade dos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores. Ele ainda lembra que os delitos causaram enorme impacto social e intenso sofrimento físico na vítima.

A mãe da criança, uma menor de idade, foi encaminhada ao Sistema Socioeducativo, em Cuiabá, pelo ato infracional análogo a tentativa de homicídio. O caso tramita na Vara da Infância e da Juventude de Jaciara, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, por estar em sigilo, não foi possível saber se a adolescente continua apreendida ou quais medidas socioeducativas foram aplicadas.

ESTADO DE SAÚDE

Segundo o último boletim médico divulgado pela equipe médica da Santa Casa de Rondonópolis, a criança está sob guarda provisória da avó materna, que faz visitas esporadicamente. A menina respira sem a ajuda de aparelhos, recebe alimentação com boa aceitação, está hemodinamicamente estável em observação rigorosa. Atualmente, a criança passa por tratamento de infecção, já que apresenta inchaço nas regiões onde as agulhas foram colocadas. Os médicos que acompanham a criança aguardam uma evolução do caso para tentar retirar as demais agulhas. Das quatro introduzidas, uma que estava na região do ouvido foi retirada durante procedimento cirúrgico, e em duas outras tentativas, a cirurgia para retirada das demais não teve sucesso devido a riscos de sangramento e lesões cerebrais. Os demais procedimentos médicos, como drenagens, seguem dentro da normalidade. A menina recebe acompanhamento de equipes de neurocirurgia, otorrinolaringologia, passa por exames diariamente e continua sem previsão de alta médica da UTI pediátrica.

O CASO

O caso de tortura em São Pedro da Cipa foi descoberto no dia 11 de dezembro. Os pais levaram a criança até o Hospital Municipal de Jaciara, e a equipe médica da unidade fez uma denúncia ao Conselho Tutelar, sobre suspeita de maus-tratos contra a menina. O bebê chorava muito e apresentava hematomas no couro cabeludo. No relatório médico da paciente constava ainda que, duas semanas antes, a vítima já havia estado no mesmo hospital apresentando cortes nos pés. A criança foi encaminhada para Rondonópolis onde após passar por raio-X, foi constatado a presença das agulhas no corpo. De acordo com a investigação, os pais da criança teriam recebido R$ 250 reais de Iraci Queiroz dos Santos, para permitir a realização do suposto ritual religioso. Os envolvidos negam a participação no crime.