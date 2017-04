O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) anunciou ontem, durante uma visita do senador Wellington Fagundes (PR) à Prefeitura de Rondonópolis, que irá colocar a cidade de frente para o Rio Vermelho, expressão usada para anunciar obras de paisagismos e urbanismo nos bairros ao entorno do Rio Vermelho.

“Vamos começar a colocar a cidade de frente para o Rio Vermelho, pois já estamos trabalhando em projetos para urbanizar a Vila Mamed e bairros adjacentes ao Rio Vermelho. Já vamos implantar o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (Impur), para desenvolver os projetos ao entorno do Rio Vermelho e outras localidades da cidade. O senador Wellington está na defesa desta tese nossa de colocar a cidade de frente para o Rio Vermelho, que é um sonho dele que sempre fez vários tipos de manifestações em defesa do desenvolvimento turístico do Rio Vermelho, uma vez que Rondonópolis nasceu de costa para o rio e temos que valorizar o meio ambiente. Para isso, já contamos com parte de um recurso federal alocado pelo senador, na ordem de R$ 7 milhões, já para o começo deste projeto”, disse o prefeito.

Ontem durante a visita ao prefeito, o senador Wellington Fagundes anunciou recursos na ordem de R$ 7 milhões para obras de paisagismo e urbanismo das entradas da cidade e mais R$ 3 milhões para começar a resolver o problema de drenagem do Jardim Oásis e Paineiras. “A visita do senador ao nosso gabinete foi uma pauta positiva, onde também discutimos assuntos preocupantes que precisamos resolver na cidade como a questão da saúde pública. Fiquei feliz com a visita porque o objetivo é unidade das forças politicas de Rondonópolis, uma vez que precisamos fortalecer a união para atravessar esta crise que o País passa, minimizando os problemas sociais da nossa cidade”, completou o prefeito Zé do Pátio.

“Neste momento, acima de tudo, temos que ter a união de todos. Não apenas da classe política, mas de toda a cidade, pois já acabou a campanha politica e assumiram seus mandatos prefeito e vereadores para trabalhar por todos. Continuo trabalhando em Brasília junto com os nossos demais parlamentares. Em Rondonópolis estamos prontos para discutir obras importantes para a população, como as focadas para fomentar o turismo da cidade e outras obras para as futuras gerações como as voltadas a preservação do meio ambiente em especial a água”, externou o senador Wellington Fagundes durante a visita a Prefeitura.