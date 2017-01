Prefeito de Curitiba passa mal e é internado um dia depois da posse – 17h38′

O prefeito recém-empossado de Curitiba, Rafael Greca (PMN), de 60 anos, foi internado hoje (2) no Hospital Marcelino Champagnat, devido a uma embolia pulmonar. Greca tomou posse ontem e, de acordo com a assessoria de imprensa, passou o dia bem, até que nesta segunda-feira, por volta do meio-dia, sentiu falta de ar.

O estado de saúde do prefeito é considerado estável, porém, ele ficará internado por até 48 horas para a administração de medicamentos.

No sábado (31), Greca teve um quadro com suspeitas de problemas cardíacos, fez exames, e a suspeita foi descartada.

Fonte: Agência Brasil