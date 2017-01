O prefeito Zé Carlos do Pátio assinou nesta semana a ordem de serviço de três obras nas regiões do residencial Lúcia Maggi e adjacências. A construção de uma creche, uma Unidade Básica de Saúde e um centro comunitário beneficia aproximadamente mil famílias.

As obras orçadas no total de R$ 1,3 milhão são resultado de uma parceria entre Ministério das Cidades, Caixa Econômica e Prefeitura de Rondonópolis. “Essas obras são um sonho para a comunidade, e esperamos presentear essas famílias com a conclusão das obras no aniversário da cidade, em dezembro”, disse Paulo José Correa, secretário de Habitação e Urbanismo.

O projeto da creche compreende 684 metros quadrados de área construída, abrigando quatro salas de aula, uma brinquedoteca, banheiros femininos e masculinos com acessibilidade, despensa, cozinha, área de serviço, depósito, almoxarifado, sala de professores, secretaria, diretoria, recepção, hall de entrada e pátio coberto.

Com 370 metros quadrados de área construída, a Unidade Básica de Saúde a ser edificada contará com sala de odontologia, sala de inalação, triagem, esterilização, procedimentos, vacina, consultório médico, enfermaria, sala de observação, curativo, recepção, banheiros, almoxarifado, acolhimento multiprofissional e expurgo.

O Centro Comunitário, que tem como objetivo fortalecer o vínculo entre moradores e disponibilizar espaço para as atividades da comunidade, terá 235 metros quadrados de área construída e prédio dividido com depósito, ampla área de circulação, banheiros, cozinha e depósito.

“Estamos lançando três equipamentos sociais neste bairro, mas já adianto que mais creches virão, em breve, no bairro Dona Fiuca, Mathias Neves, Dom Osório e Casaldaliga. Mas vamos atrás de muito mais, estou feliz de estar iniciando a gestão com várias obras em pauta, estou otimista”, finaliza o prefeito.