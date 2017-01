O secretário municipal de Transporte de Trânsito, Rodrigo Metello (PMDB), declarou ontem à reportagem que o prefeito José Carlos do Pátio (SD) ainda está aguardando um parecer da Procuradoria do Município, para decidir sobre o cancelamento das 44 vagas de táxis criadas pelo ex-prefeito Percival Muniz (PPS), no pagar das luzes de sua gestão.

“A Procuradoria está averiguando principalmente a legalidade da criação destas vagas e também estamos atentos sobre os nomes dos beneficiários, pois é necessário conhecer se eles são mesmo do setor de táxis para serem contemplados com as vagas”, disse o secretário.

De acordo com Rodrigo Metello, ainda é imprevisível a data em que o prefeito vai tomar ou não a decisão de revogar a criação das novas vagas. “Estamos dependendo deste parecer jurídico da Procuradoria, que está trabalhando para atender esta demanda o quanto antes, porém existe uma demanda muito grande de serviços no setor dado ao começo da nova gestão e o número reduzido de procuradores”, explicou o secretário.

Anteriormente, o prefeito Zé Carlos do Pátio afirmou à reportagem do Jornal A TRIBUNA que revogará o decreto do ex-prefeito Percival Muniz, publicado em seu penúltimo dia útil de gestão, criando 44 novas vagas de táxi em Rondonópolis. Conforme o prefeito, a revogação seria para regularizar a situação da distribuição de vagas de táxi em Rondonópolis.

“É preciso discutir uma nova lei de táxi na cidade. No mandato passado cheguei a fazer uma lei para normatizar os mototaxistas e taxistas, no entanto os mototaxistas foram mais compreensivos de que os taxistas, que se manifestaram contrários a ideia realizando protestos e buzinaços em frente a Prefeitura de Rondonópolis. A lei proposta na minha gestão passada era justa, acabando com o clientelismo e politicagem. Indicava os serviços com base em critérios técnicos, como por exemplo o tempo que o taxista auxiliar poderia trabalhar, limitava que o taxista da concessão teria apenas um auxiliar e apontava o número de táxis de acordo com o número de habitantes”, explicou o prefeito na ocasião.