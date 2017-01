Prazo para pagamento do eSocial termina hoje – 10h22′

O prazo para os empregadores domésticos pagarem o Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) referente a novembro termina hoje (6). O Simples Doméstico reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas.

Também vence hoje o DAE relativo ao pagamento do 13º salário dos trabalhadores domésticos. Após essa data, os documentos passam a ser emitidos com multa. Essa guia contempla tanto os valores de contribuição previdenciária – do empregador e do empregado – como os referentes ao seguro contra acidentes do trabalho

Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do eSocial na internet.

Fonte: Agência Brasil