O jurídico do diretório do PPS (Partido Popular Socialista) entrou na Justiça com mandado de segurança para garantir a posse dos diretores das escolas municipais que foram vetados pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD), na última quinta-feira (5). Conforme o Jornal A TRIBUNA noticiou, o PPS repudiou o ato do prefeito em não dar posse para alguns diretores eleitos no último pleito, pelo voto legítimo das comunidades. A informação foi repassada pelos vereadores Thiago Muniz e Fábio Cardozo, ambos do PPS.

De acordo com os vereadores, o fato causou bastante estranheza, haja vista os diretores vetados serem ligados ao PPS, sendo que foram eleitos legitimamente assim como os demais empossados. “O partido está buscando na justiça a posse imediata desses diretores, para que as comunidades pelas quais eles foram eleitos não fiquem prejudicas no início do ano letivo de 2017”, disse o vereador Thiago Muniz.

Foram empossados 49 novos diretores de escolas municipais na semana passada, os quais devem dirigir as unidades pelo período de dois anos. Foi suspensa a posse dos seguintes candidatos eleitos para o cargo de diretor das unidades de ensino da rede municipal: Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Charmêne Rosa da Silva; Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Cora Coralina; UMEI Mãe Margarida; EMEB Gleba Dom Bosco; e EMEI Elaine Aparecida de Oliveira Lopes.