Com a posse do novo prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), e do seu vice, Ubaldo Barros (PTB), no domingo passado (1º), a população começa a criar expectativas de como será a administração que acabou de entrar. Por isso, a reportagem do Jornal A TRIBUNA foi até o Centro da cidade e fez uma enquete com a seguinte pergunta: “O que você espera dessa nova gestão?”.

De uma forma geral, os cidadãos entrevistados responderam que esperam que essa nova gestão seja melhor que a anterior e que os eleitos cumpram com as promessas que fizeram. Além disso, alguns pediram mais saúde, educação e segurança. E outros observaram que a cidade precisa ser melhor organizada, que haja mais incentivo ao comércio.

Confira a seguir as declarações dos entrevistados na enquete do A TRIBUNA:

Luciene Fernandes – cabeleireira

“Espero que a nova gestão seja melhor que a anterior, principalmente nas áreas de saúde, segurança e educação”

Valdeci Souza Duarte – militar reformado

“Espero que essa nova gestão seja melhor que a anterior. Se não for melhor que ao menos seja igual a administração anterior. O Percival (Muniz, ex-prefeito de Rondonópolis) foi um bom prefeito. Porém, o Zé Carlos do Pátio revogou a convocação dos aprovados no concurso público. Sou pai de um dos aprovados e eu espero que o novo prefeito chame estas pessoas”

Luiz Silva Santos – construtor

“A gente espera que essa nova gestão seja melhor que a outra. Espero que o novo prefeito faça um pouco mais do que o anterior fez”

Vagner Martins de Lacerda – vendedor

“O Zé Carlos do Pátio foi sacaneado demais. Ele é uma pessoa humilde. Acredito que ele fará muitas melhorias na cidade”

Sidnei Santoro – produtor rural

“Espero que nessa nova gestão os políticos sejam fiéis ao que dizem. Que eles possam trazer as melhorias que prometem”

Maurício Isaías da Silva – gerente de vendas

“É necessário uma organização do policiamento na cidade. Além disso, as ruas estão desorganizadas, com sujeira. Também acho que a cidade deveria ser mais arborizada e poderiam transformar o Horto Florestal em um bonito ponto turístico”

Maria Oliveira – aposentada

“Que nessa nova gestão haja esgotos, que tampem os buracos das ruas e que o IPTU fique mais barato. Além disso, precisamos de educação e saúde de qualidade”

Maicon Henrique Gaertner – vendedor

“Nessa nova gestão será necessário incentivar um pouco mais o comércio. Está faltando injeção de ânimo no pessoal”

Ana Claudia da Silva – dona de casa

“Nessa nova gestão, eu espero ver melhorias para a população, principalmente para o Alfredo de Castro. Lá está precisando de uma creche”