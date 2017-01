Vereador de quatro mandatos e caminhando para o quinto, o médico Hélio Pichioni (PSD), deverá ser confirmado neste domingo como novo presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis.

Um grupo de 16 parlamentares fechou acordo em torno do nome do médico, o que lhe garante os votos suficientes para conseguir a vitória neste dia 1º de janeiro, em solenidade a ser realizada no Caiçara Tênis Clube, a partir das 8h.

Hélio Pichioni se elegeu pela primeira vez em 2000, pelo PPS, com 1.845 votos. Em 2004, também pelo PPS, foi reeleito com 2.658 votos. No ano de 2008, já no PR, emplacou a sua terceira legislatura com a expressiva votação de 3.273 votos. Em 2012, perdeu massa eleitoral, terminou a eleição com 1.476 votos, mas foi reeleito.

No último dia 2 de outubro, conseguiu o seu quinto mandato como vereador. Ele terminou a eleição com 1.585 votos.

CHAPA ALTERNATIVA

Já os cinco vereadores que ficaram de fora do grupo de Pichioni – Cláudio da Farmácia (PMDB), Roni Magnani (PP), Thiago Muniz e Fábio Cardozo, ambos do PPS e Elton Mazett (PSC) -, poderão formar uma chapa alternativa e entrar na disputa, mesmo que seja para marcar posição.

A votação para escolha do próximo presidente da Câmara Municipal acontece de forma aberta, onde cada parlamentar declara o seu voto publicamente.

ATUALIZAÇÃO – 15h25

Neste domingo (1º), o vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB), foi eleito o novo presidente da Câmara Municipal. O placar da votação foi de 11 a 10. Mais informações na edição desta terça-feira (3) do Jornal A TRIBUNA.