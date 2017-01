O vigário geral da Diocese de Rondonópolis, padre Gunther Lendbradl, sugeriu ontem, na posse do novo diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), José Severino da Silva Neto, o Nino, que o prefeito José Carlos do Pátio (SD) faça uma auditoria na empresa de economia mista. A Coder, desde a sua fundação, é palco de acusações de vários escândalos envolvendo desvios de dinheiro e endividamento.

“Antes de começar este evento de posse estava aqui pensando o que eu faria caso fosse indicado para presidente deste órgão. Neste pensamento me veio três sugestões. A primeira delas faria uma auditoria para saber o que realmente aconteceu na Coder e mostrar mais transparência para a população. A segunda seria a formação de uma equipe de pessoas honestas e competentes. Em terceiro, um planejamento de todas as ações da Coder para prestar um bom serviço que realmente atenda as comunidades”, disse o padre.

Um pouco antes da declaração do religioso, o novo presidente da Coder declarou, em entrevista à imprensa local, que já está trabalhando um planejamento técnico para atender todos os bairros com operação de tapa-buracos, troca de lâmpadas e sistema de iluminação pública, dois dos principais serviços que são oferecidos pela Coder. Segundo o novo presidente, para que os trabalhos comecem a todo vapor, está aguardando a abertura do orçamento municipal.

“A gestão passada não deixou nenhum contrato em aberto entre a Coder e Prefeitura para garantir a continuidade de todos os serviços. Mas já estamos fazendo um planejamento para que o quanto antes seja provido ações de impacto para atender as demandas das comunidades sem prejudicar o calendário normal de serviços da empresa. Só peço a população que tenha um pouco de paciência para vencermos a parte burocrática”, disse o presidente Nino.

A posse do novo presidente da Coder foi dada pelo vice-prefeito Ubaldo Barros. Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, o vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB), e vários outros vereadores, além de boa parte do novo secretariado da administração municipal.