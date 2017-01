O prefeito José Carlos do Pátio recebeu, nesta segunda-feira (9), em seu gabinete, o deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho. Juntos anunciaram o selamento de importantes parcerias para projetar Rondonópolis a curto e longo prazo.

Dentre as pautas da reunião esteve a retomada da obra de duplicação da Rua Rio Branco, a intervenção junto ao Governo do Estado para dar início às obras da ponte da Avenida W11, incluindo parte da drenagem. As autoridades ainda citaram o acompanhamento das obras do Aeroporto Municipal, que estavam paradas, e uma ação em longo prazo para o restabelecimento das vias públicas mediante recapeamento para oferecer durabilidade.

“Estou à disposição para ajudar o município. A união de forças é importante para manter a cidade forte. Ainda temos muitas carências de infraestrutura. Quero trabalhar junto ao prefeito para restaurar Rondonópolis”, destaca o deputado.

Em contrapartida, o prefeito agradeceu o compromisso que o deputado está tendo com a cidade. “Eu estou muito contente de saber que poderei contar com Nininho. Quero encorpar nossa cidade e dar uma cara nova, com projetos que deem resultados para os próximos 20 anos”, conclui.