O Campeonato Mato-grossense será embalado hoje (29) por outras três partidas válidas pela primeira rodada da primeira fase da competição. Às 16h, por exemplo, o Sinop entra em campo para jogar contra o Luverdense, no Estádio Gigante do Norte, em Sinop.

Essa será uma reedição da final do Estadual de 2016, onde na ocasião o Verdão do Norte se sagrou campeão após derrotar o Sinop por 1 a 0, no dia 8 de maio de 2016. Neste ano, a equipe de Lucas do Rio Verde não terá o técnico Júnior Rocha. O novo comandante é o técnico Odil Soares, que vinha treinando as categorias de base nos últimos três anos. Único representante de Mato Grosso na Série B do Brasileiro, o Luverdense manteve parte dos jogadores que terminaram a temporada 2016, como o goleiro Diogo Silva, o lateral Paulinho, volantes Kazu e Ricardo e o atacante Rafael Silva. Entre as novidades estão o atacante Marcos Aurélio, ex-Internacional e Santos e o zagueiro Neguette, ex-Juventude-RS.

Já o Sinop manteve o técnico Marcos Birigui e alguns jogadores da campanha vitoriosa, como o zagueiro Marinho e os volantes Baggio e Dourado. No ataque, o clube trouxe o experiente Jorge Preá, ex-Palmeiras, e Cabralzinho, artilheiro do Araguaia no estadual do ano passado. No meio, a eterna promessa Jean Chera completa o grupo em busca de afirmação.

OPERÁRIO VG E MIXTO

Às 18h, na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Operário VG vai encarar o Mixto. O Operário VG apostará na comissão técnica encabeçada pelo treinador Wladimir Araújo, ex-Vila Nova e Goiás. No elenco, atletas como o lateral Fabinho Capixaba, o atacante Geílson e o meia Luciano Mandí formam o trio com experiência de Série A.

O Mixto por sua vez contratou um treinador da nova geração, Toninho Pesso, que tem apenas 31 anos e estreia no futebol mato-grossense. Junto dele trouxe um time com atletas conhecidos do futebol estadual, entre eles os volantes Natan e Felipe Delgado. O nome de maior destaque entre os reforços é do meia Bida, ex-Ponte Preta e Atlético Goianiense.

ARAGUAIA E OPERÁRIO FC

Às 17h, o Araguaia receberá o Operário FC, no Estádio Zeca Costa, em Barra do Garças. Pelo lado do time de Barra do Garças, o treinador será o mesmo do ano passado, Kiko Araújo. Já o Operário FC apostará no técnico Samuel Estêvão, ex-Jaboticabal-SP.