Loteamentos clandestinos e invasões: quem paga a conta?

Um dos piores problemas da urbanização é a ocupação irregular e desordenada dos espaços gerando favelização das cidades, dificuldades de mobilidade urbana, acessibilidade e tantos outros entraves à sadia qualidade de vida dos cidadãos. Primeiro invade-se ou ocupa-se de forma clandestina o espaço para depois ver como é que fica.

Acontece que depois não dá pra corrigir. Meu pai dizia que o que nasce torto não se endireita. Não sei se este adágio é válido para todas as situações, mas o fato é que as ocupações ocorridas em Rondonópolis que nasceram tortas não conseguiram se “endireitar” de forma eficiente. Então o remédio é tentar evitar que novas ocupações nasçam “tortas”. No direito temos um outro brocardo que diz: “o ilegal não se convalesce por decurso de tempo”. Significa que o que nasce errado, para o Direito, não se torna certo porque o tempo passou. Era errado; continua errado.

Rondonópolis diuturnamente sente erros nas ocupações dos espaços urbanos. Falta planejamento. Vai-se fazendo para ver como é que fica. Veja-se o caso da invasão do antigo Clube do Ipê, área pública de 13 hectares. Aproximadamente 120 famílias invadiram o local para formação de um novo bairro onde não existe a mínima infraestrutura. Consta que as famílias já estão “cortando” os lotes, dividindo a área entre si e edificando barracos. É o início da formação de uma nova favela em Rondonópolis, como outras já instituídas com a mesma forma de ocupação, com um agravante: sob postes de alta tensão que colocam em risco a própria integridade física dos invasores.

O fato é que o local não é urbanizado; não é atendido por rede de esgoto ou de água tratada. Não está dotado de equipamentos públicos, como escolas, creches, postos de saúde etc. Não possui ruas nem drenagens. Não possui áreas verdes. Enfim, além dos desmatamentos e queimadas que já foram realizados representa evidente exemplo de favelização, fato que deve ser prontamente coibido pelo Estado, mesmo porque a invasão é crime. O Ministério Público já pediu uma liminar para desocupar a área e identificar os invasores, já que não podem ser beneficiados em programas habitacionais cortando filas já existentes e respeitadas pelos cidadãos ordeiros.

No sábado a noite fomos informados que uma invasão ocorreria no Padre Miguel na manhã de domingo. Ainda durante a madrugada requisitamos apoio policial para coibir a invasão, que, entretanto, ocorreu ao amanhecer do dia. Em menos de três horas já estávamos com uma liminar para desocupação do local, que foi cumprida no início da tarde, poucas horas após o crime. Esta ação rápida foi possível porque houve célere articulação entre as Secretarias de Habitação, Meio Ambiente, Ministério Público, Poder Judiciário e Polícias Militar, Civil e Ambiental.

Em outras situações não há invasão, mas alguns oportunistas adquirem uma extensão de área em zona urbana, fazem um “croqui” com arruamento, fincam umas estacas e “cortam” dezenas de novos lotes, como no loteamento clandestino de 142 datas que está sendo feito nas proximidades da Mata Grande. Infelizmente, este é um de muitos exemplos de loteamentos clandestinos em Rondonópolis.

Nas proximidades da zona urbana não é diferente, como o loteamento rural também clandestino que está sendo instalado na Gleba do Rio Vermelho mediante o desmembramento de áreas em lotes pequenos, sem qualquer infraestrutura e totalmente ao arrepio da legislação ambiental.

Os protagonistas destes loteamentos ou invasões agem contra a ordem jurídica, praticando diversos crimes, ambientais e de outros tipos, sendo que o maior deles é o de impedir o acesso à população aos recursos públicos necessários à sadia qualidade de vida. Poder-se-ia arguir que isto não é problema do leitor já que os loteamentos estão nos locais mais distantes e a população que sofrerá é aquela que para lá se dirige. Ledo engano. O peso do Estado fica maior já que os recursos públicos também serão aplicados, quando o forem, de forma desordenada para tentar levar um pouco de dignidade para as vítimas que passam a morar nestes locais. Isto porque as infraestruturas que deveriam ser fornecidas pelo loteador agora passam a ser obrigação do Município, como ocorre, por exemplo, em diversos bairros da cidade, como Parque São Jorge, Jardim HD e Residencial Sítio Farias onde o Ministério Público ajuizou ações visando obrigar o Município a dotá-los de infraestruturas mínimas. Todos os rondonopolitanos pagam, portanto, pelos crimes.

Os casos das invasões ou loteamentos irregulares aqui mencionados são investigados pelo Ministério Público para responsabilização dos culpados e, no caso de invasões, retirada dos invasores.

Lotear não é cortar lotes. Antes, é garantir dignidade aos moradores. A legislação é boa e deve ser aplicada. Chega de “jogar” os pobres para as periferias. Isto retira-lhes a dignidade e aumenta a pressão sobre os serviços públicos. Assim, quem paga a conta somos todos nós.

Corre a boca miúda que cabe outra Rondonópolis dentro de Rondonópolis, já que metade do espaço urbano estaria ocupado por lotes vagos a espera de valorização. Existem instrumentos jurídicos capazes de garantir a ocupação destas áreas, como o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado e o IPTU progressivo. Isso mesmo: o Poder Público pode obrigar o dono do imóvel objeto de especulação imobiliária a ocupá-lo com moradias ou aumentar progressivamente o preço do imposto de tal forma que o custo de manutenção do imóvel desocupado passa a ser mais caro do que a renda a ser obtida com a especulação. Acontece que aí é brigar com os grandes em favor dos pequenos. Talvez o resultado das eleições municipais indiquem o desiderato da maior parte da população em também ter acesso às riquezas…

Apenas para exemplificar existe ampla legislação que garante a sustentabilidade das ocupações, como o Estatuto das Cidades e a Lei de Loteamentos em nível federal e, aprovados por nossa Câmara Municipal, Leis de Uso e Ocupação de Solos, Plano Diretor, Código Ambiental Municipal e outros.

Um loteamento dever vir dotado de estruturas que garantam aos futuros moradores o direito ao uso de águas (tanto potáveis destinadas ao consumo da pessoa humana como aquelas destinadas à higiene), direito ao esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos (sistema de coleta, transporte e tratamento de esgoto e lixo), direito ao ar atmosférico e sua circulação; direito à drenagem e manejo de águas pluviais de modo que se evitem alagamentos, direito à sadia qualidade de vida, que impede sejam autorizados loteamentos em locais onde a poluição impeça condições sanitárias dignas, iluminação pública, energia elétrica pública e domiciliar, vias de circulação etc.

O loteamento não pode estar distante ou segregado da malha urbana da cidade. Caso aprovado deve o loteador garantir a continuidade ou integração do sistema viário e de trânsito. Devem ser realizados estudos que indiquem as características e condições do solo para se evitarem desbarrancamentos, alagamentos e outros impactos ambientais. O loteador tem a obrigação de pavimentar as vias, executar galerias de águas pluviais para que não ocorram alagamentos e enchentes, rede coletora de esgoto etc. Quando o loteamento provocar aumento de investimentos em obras de infraestrutura que excedam os limites geográficos do plano urbanístico, deverá executar estas obras para o Município. Todos os projetos de infraestruturas deverão ser aprovados pelo Município.

Não se pode autorizar loteamentos em locais de risco ou onde a poluição prejudique a qualidade de vida dos moradores. A falta de planejamento fez com que loteamentos tenham sido criados e aprovados a poucos metros de fontes poluidoras, como é o caso dos residentes no Dona Fiúca, Jardim Maria Tereza e Magnólia, vizinhos da Estação de Tratamento de Esgoto e que convivem com o pútrido odor dos esgotos produzidos por cada um de nós. E isto é sim, problema nosso.

Assim, quando o gestor afirma que garantiu isso ou aquilo para um novo loteamento na verdade não é um favor que faz, mas sim, cumpre a legislação. E, ao contrário, quando autoriza ou faz “vista grossa” a um loteamento que não cumpre as exigências legais, age ao arrepio da lei e contra o mandato outorgado por todos nós já que a verdadeira representatividade está no Poder Legislativo na medida em que representa as maiorias e minorias de toda a sociedade.

E, agindo contra a lei, deve ser responsabilizado.

Precisamos ficar atentos aos novos loteamentos e invasões, sendo que cada um de nós, que vamos suportar os efeitos nocivos, somos também responsáveis.

O Ministério Público está atento, mas é preciso que a sociedade fiscalize e nos municie de informações. O crivo da sociedade é o voto. Político incompetente e desonesto é reprovado nas urnas. O crivo do Ministério Público é a atividade judicial. Político incompetente e desonesto deve ser processado e condenado nos meios apropriados.

(*) Marcelo Caetano Vacchiano é promotor de Justiça de Meio Ambiente de Rondonópolis-MT, diretor da Associação Brasileira de Ministério Público de Meio Ambiente, membro da Rede Latino Americana de Ministério Público Ambiental, pós-graduado em Direito Ambiental (1), Direito Constitucional (2), Direitos Difusos (3) e mestrando em Geografia – Sociedade e Ambiente – UFMT.