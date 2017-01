Justiça suspende processo em que Rio questiona bloqueios de contas – 07h16′

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, suspendeu a ação cível em que o estado do Rio de Janeiro questiona o bloqueio de recursos pelo governo federal. A ministra atendeu a um pedido da União, que alega haver negociações com o estado sobre essa questão.

O governo federal vem fazendo vários bloqueios na conta do Tesouro Estadual, devido a dívidas do Rio de Janeiro com a União. Na última semana, no entanto, o estado do Rio conseguiu liminares no STF e evitou dois bloqueios, de R$ 193 milhões e de R$ 181 milhões.

A ação cível originária impetrada pelo governo fluminense pede a suspensão dos bloqueios feitos pela União, devido ao estado de calamidade financeira e ao risco à continuidade de políticas públicas essenciais.

Fonte: Agência Brasil