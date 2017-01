Insensatez administrativa

Rondonópolis encontra-se numa situação administrativa das piores – se não a pior – de sua História: asfalto totalmente esburacado e desgastado; obras e mais obras públicas inacabadas e abandonadas; esgoto a céu aberto escorrendo pelos bairros, além de ruas intransitáveis em razão de enormes crateras existentes; matagal tomando conta dos terrenos baldios e enfeando a cidade; praças abandonadas e em estado de deterioração; assentamentos urbanos sem infraestrutura; enfim, um verdadeiro caos.

Nossa cidade, a bem da verdade, ainda não teve a sorte de contar com um prefeito com visão administrativa fora da média; quase todos de mentalidade comum, quando não até lilliputiana; aliás, fazendo jus ao grau de cultura de expressiva parcela de nossa população. Zé do Pátio, por sua vez, reassume a Prefeitura praticamente nas mesmas condições em que a deixou no mandato anterior; diz que volta com mais experiência e mais pujança; no entanto, seu secretariado até hoje é ainda confuso; planejou um “golpe” contra os concursados; retardou a decisão do lixão dos “ecopontos”, e pensa em obras novas sem resolver os velhos problemas…

Com relação ao espaço da antiga estação rodoviária, de raiz histórica de nossa cidade, Deus não permita ao prefeito Zé do Pátio vendê-lo, nem construir ali um malsinado “Ganha tempo”, absolutamente impróprio para aquele local: irá atrair grande número de pessoas, dentre elas idosos e mulheres com crianças, expondo-os a enormes riscos nas travessias da rua Fernando Corrêa com a Bandeirantes, de intenso tráfego de veículos. Seria a maior insensatez, pra não dizer uma insanidade administrativa. Cuidado com opiniões; nosso povo não tem discernimento pra entender isso.

Já vi gente lembrando o caso do “Ganha tempo” de Cuiabá; não é a mesma coisa: ele foi instalado num velho barracão do antigo Diário Oficial de Mato Grosso, na Praça Ipiranga, Av. Prainha, hoje tombado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Estado, tendo sido utilizado apenas para sua preservação. Estive lá, e não vi movimento algum; hoje há postos de serviços espalhados pela cidade, e todos procuram os lugares mais próximos de suas residências ou empregos. Há espaços construídos e sem construção mais adequados para um “Ganha tempo”.

Já disse e repito: o espaço da antiga rodoviária não serve para construção de teatro, em razão do grande fluxo de veículos naquele setor, nem de qualquer outra coisa, a não ser uma praça bem ajardinada, planejada e executada por um renomado arquiteto/paisagista, erigindo-se nela um portentoso monumento ao Marechal Rondon, ladeado de índios Bororos – os primeiros habitantes do lugar. O Patrono da Cidade até hoje ainda não recebeu uma justa e digna homenagem. Que a nossa Câmara Municipal, hoje bem mais lúcida, zele para que isso aconteça. Afinal, foi para uma Praça que Otávio Pitaluga reservou aquele nobre local…

(*) Ailon do Carmo é advogado e historiador local.