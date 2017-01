Na madrugada desta quarta-feira (4), um incêndio no ecoponto do Jardim Ebenezer provocou diversos transtornos para os moradores do bairro, além da fumaça ter incomodado a população de vários bairros durante todo o dia. O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Coder. Mais informações sobre este caso na edição desta quinta-feira (5) do Jornal A TRIBUNA.