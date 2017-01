O sistema de estacionamento na região central de Rondonópolis, administrado pela empresa Rotativo Rondon, iniciou o ano com mudanças em seu funcionamento, embora as mesmas não tenham sido divulgadas para a população. A empresa reduziu o horário de funcionamento do estacionamento rotativo, que deixou de operar das 8h até as 18h, para funcionar das 9h até as 17h. Outra mudança foi com relação ao número de monitores, os conhecidos “verdinhos”, reduzidos de 1 para cada 58 vagas, para 1 a cada 60 vagas. A reportagem entrou em contato com o Rotativo Rondon para saber a razão da mudança, mas não foi respondida até o fechamento da edição.

De acordo com as informações que foram repassadas ao A TRIBUNA pelo secretário de Transporte e Trânsito de Rondonópolis, Rodrigo Metello, a mudança ocorreu ainda na gestão passada, proposta pela própria empresa ao Conselho Municipal de Trânsito, em reunião realizada no dia 10 de novembro. O novo horário de funcionamento começou a valer no dia 1º de janeiro, e as demissões de funcionários já acontecem há algum tempo. “Nós estamos há apenas 18 dias na Secretaria, realizando levantamentos ainda, e o Rotativo Rondon entrará na pauta de discussões com certeza. É preciso adequá-lo ao que a população espera”, comentou Rodrigo.

Prefeito insatisfeito

Informações que chegam à reportagem do Paço Municipal dão conta de que o atual prefeito, Zé Carlos do Pátio (SD), não concorda apenas com a mudança de horário, mas espera também a redução do preço para estacionar. Durante a campanha eleitoral, uma das promessas era de que o sistema de estacionamento rotativo sofreria mudanças. O prefeito declarou, por diversas vezes, que não era contra o estacionamento, mas a forma como ele estava funcionando.

Na rodada de entrevistas realizada pelo A TRIBUNA com os então candidatos ao Paço Municipal, Zé do Pátio declarou que o sistema “é uma alternativa de inibir que pessoas fiquem muito tempo estacionadas em um local. Nós não somos contra a implantação, até porque, quando eu fui prefeito, a Associação Comercial de Rondonópolis e a CDL defendiam. Agora, na verdade, o que tem que ser discutido é como implantar, o preço do rotativo e a tolerância. Eu acho que o que está havendo é uma intolerância nesta relação entre sociedade e Rotativo Rondon. Quero discutir com a sociedade que Rotativo Rondon ela quer”, disse na época. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, a posição está mantida, no entanto, ainda não existe um prazo para que essa discussão se inicie.

O sistema de estacionamento rotativo em Rondonópolis foi implantado pelo ex-prefeito Percival Muniz e começou a operar em dezembro de 2014. Em outubro de 2015, devido as inúmeras críticas, o serviço foi suspenso, sendo retomado um mês depois por meio de decreto de Percival, funcionando normalmente até os dias atuais. Para estacionar, carros pagam R$ 2,20 a hora, e motocicletas R$ 1,00.